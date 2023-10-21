Дві таблетки на відро води — чудодійний розчин від всіх хвороб та шкідників городу

Чому потрібно проводити восени обеззаражування землі і чим обробити ґрунт від шкідників та хвороб.

Дуже важливо після збирання всього урожаю приділити увагу стану ґрунту. Більшість городників вносять восени потрібні добрива, а ось про знезараження землі забувають. Але за сезон в городньому ґрунті накопичується велика кількість грибків та бактерій, особливо, якщо не використовують правила сівозміни. Накопичення поганої мікрофлори відбувається і через вплив дощової чи холодної погоди.

Такі хвороби як борошниста роса, сіра гниль, фітофтороз завдають городним культурам серйозної шкоди. Свій негативний внесок додають і шкідники. Тому дуже важливо восени проводити обеззаражування землі.

Як підготувати землю восени до весни: перед обеззаражуванням

Перед тим, як розпочинати роботи з обеззараження ґрунту, потрібно очистити грядки від всіх рослинних залишків. Слід зазначити, що у сухому бадиллі, листі та корінні можуть ховатися шкідники чи їхні личинки, а також розростатися спори грибів.

Після цього ґрунт обов'язково перекопують на глибину до 15 см. Така маніпуляція допомагає витягнути на поверхню личинки і лялечки шкідників, які під впливом холодного повітря гинуть.

Зверніть увагу, якщо на вашій ділянці піщаний ґрунт, її можна не перекопувати.

Чим обробити землю восени від грибкових захворювань і шкідників

Восени можна винищити всі бактерії і зробити землю на грядках більш родючою, підготувавши її до майбутнього сезону. І в цьому вам допоможуть всього лише дві таблетки популярного аптечного засобу — фурациліну. Він є найкращим дезінфікуючим засобом для городу.

Попередньо потовчіть таблетки до порошковидного стану, додайте у відро води, розмішайте до повного розчинення (якщо пігулки не розтовкти, вони будуть розчинятися близько однієї години). Для кращого ефекту можете додати ще одну чайну ложку йоду.

Як тільки ви приготували розчин, можна ним обприскувати грядки.

Така дезінфекція допоможе побороти всі грибкові захворювання і допомагає уникнути хвороб рослин в майбутньому.

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