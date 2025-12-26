Чим відчистити унітаз від каменю та нальоту / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Навіть регулярне чищення дороговартісними засобами не завжди рятує унітаз від жовтого нальоту, вапняного каменю та неприємного запаху. З часом сантехніка зношується, має такий вигляд, ніби її давно не чистили. Проте існує простий і дієвий спосіб очищення унітаза в домашніх умовах, який не потребує агресивної хімії та великих витрат. Усього дві таблетки на пів літра води — і результат може приємно здивувати навіть найскептичніших господинь.

Як швидко відчистити унітаз від нальоту та каменю без дорогої хімії

Цей метод особливо ефективний для старої сантехніки, на якій роками накопичувався наліт. Для чищення унітазу використовують таблетки фурациліну — доступний антисептик, який коштує недорого і продається в кожній аптеці без рецепту.

Що знадобиться:

Реклама

2 таблетки фурациліну;

500 мл теплої води;

йоржик або щітка;

гумові рукавички.

Як почистити унітаз: покрокова інструкція.

Приготуйте розчин. Подрібніть дві таблетки фурациліну до стану порошку і розчиніть їх у пів літрі теплої води. Перемішайте до повного розчинення. Нанесіть засіб. Вилийте розчин у чашу унітаза, рівномірно розподіляючи по стінках. Особливу увагу приділіть зоні під обідком і місцям із жовтим нальотом. Залиште засіб, щоб відпрацював. Дайте розчину попрацювати 60 хвилин. Якщо наліт застарілий, можна залишити на ніч. Фінальний етап очищення. Пройдіться йоржиком по поверхні, забруднення легко зійде без інтенсивного тертя.

Фурацилін має антисептичні та очищувальні властивості. Він допомагає руйнувати органічні відкладення, зменшує кількість бактерій і усуває неприємний запах. Саме тому цей народний метод часто використовують для очищення унітазу без агресивної хімії.

Для профілактики нальоту використовуйте цей метод раз на два тижні. Регулярне застосування допоможе уникнути сильних забруднень, і ваша сантехніка матиме охайний вигляд.