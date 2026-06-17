Реклама

Правильне очищення обличчя є основою догляду за шкірою. Проте щодо цього питання роками точаться суперечки: одні переконані, що вмиватися потрібно щоразу після найменшого забруднення, інші ж обмежуються лише вечірньою процедурою.

Фахівці наголошують: універсальної відповіді для всіх не існує, однак є рекомендації, яких варто дотримуватися більшості людей. Їх ми зібрали у матеріалі ТСН.ua.

«Золоте» правило дерматологів: двічі на день

Американська академія дерматології рекомендує очищати обличчя двічі на добу — вранці та ввечері. Крім того, додаткове вмивання необхідне після сильного потовиділення, наприклад після тренування або фізичної роботи.

Реклама

Ранкове очищення допомагає прибрати надлишки шкірного сала, відмерлі клітини та бактерії, які накопичуються протягом ночі. Вечірня процедура має не менш важливе значення, адже дозволяє змити пил, забруднення, сонцезахисні засоби та косметику, що осідають на шкірі протягом дня.

Надмірне вмивання може зашкодити

Багато людей помилково вважають, що чим частіше очищати обличчя, тим кращим буде стан шкіри. Насправді надмірне захоплення водними процедурами здатне порушити природний захисний бар’єр.

Дерматологи пояснюють, що занадто часте використання засобів для очищення вимиває природні жири, які утримують вологу. У результаті можуть з’явитися сухість, подразнення, лущення та відчуття стягнутості. В окремих випадках організм починає виробляти ще більше шкірного сала, намагаючись компенсувати втрату природного захисту.

Власникам сухої шкіри підхід варто коригувати

Хоча рекомендація щодо дворазового очищення вважається стандартною, людям із сухою або чутливою шкірою іноді радять адаптувати догляд до індивідуальних потреб.

Реклама

У деяких випадках вранці може бути достатньо простої води без використання очищувального засобу, а повноцінне очищення проводити лише ввечері. Такий підхід допомагає уникнути пересушування та зберегти природний баланс епідермісу.

Коли може знадобитися третє вмивання

Для людей із жирною або схильною до висипань шкірою інколи потрібне додаткове очищення. Особливо це актуально після інтенсивних фізичних навантажень, коли на поверхні накопичуються піт і надлишок себуму.

Фахівці зазначають, що залишати піт на обличчі надовго небажано, оскільки це може сприяти закупорюванню пор та появі недосконалостей. Водночас таке додаткове очищення має бути м’яким і не перетворюватися на багаторазове вмивання протягом дня.

Не лише частота, а й правильна техніка

Значення має не тільки кількість процедур, а й спосіб їх проведення. Дерматологи рекомендують використовувати теплу, а не гарячу воду, уникати агресивного тертя шкіри та підбирати засоби відповідно до її типу.

Реклама

Після очищення бажано наносити зволожувальний крем, який допоможе підтримувати здоровий стан шкірного бар’єра та запобігатиме втраті вологи.

Догляд за шкірою обличчя — ефективні поради:

Нагадаємо, раніше косметологи пояснили, яка вода справді корисніша для шкіри — холодна, тепла чи гаряча.

Також ми писали про простий догляд із кухонною сіллю, який може підтягнути шкіру, зменшити кількість зморшок та повернути обличчю свіжість без дорогих процедур.

Новини партнерів