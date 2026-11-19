Лобове скло автомобіля / © Фото з відкритих джерел

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Якщо двірники автомобіля примерзли до скла, спершу варто дати їм відтанути, увімкнути теплий обдув й прибрати. До цього склоочисники мають залишатися вимкненими.

Про це пише автомобільна асоціація The AA.

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Перемикач двірників варто перевірити ще до запуску двигуна. Якщо щітки залишилися ввімкненими, вони спробують рушити одразу, хоча лід утримуватиме гуму на місці. Саме так звичайне ранкове розморожування може обернутися пошкодженням мотора або розривом гумової частини щітки.

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“Після запуску двигуна тепле повітря варто спрямувати на лобове скло. Поки воно прогрівається, сніг можна прибрати щіткою, а коли лід почне танути — очистити скло скребком. Допоможе й спеціальний засіб для розморожування скла. Намагатися підняти самі двірники варто лише тоді, коли лід навколо них повністю розтане й перестане їх утримувати”, – йдеться в порадах автоекспертів.

Спроба відірвати щітку рукою загрожує пошкодженням ще до запуску мотора. Автомобілісти пояснюють, що силою можна лише порвати гуму, погнути каркас або пошкодити з’єднання щітки. І навіть якщо двірник вдалося звільнити, він ще не готовий до роботи на вкритому льодом склі.

Не вмикайте двірники одразу як розморозили

Залишки льоду під час руху двірників пошкоджують гуму, тож очищення лобового скла потрібно довести до кінця. Купа снігу теж не має діставатися склоочисникам — вони не розраховані на таку вагу й опір. Для снігу є щітка, для льоду — скребок, а двірники мають працювати вже на очищеному склі.

Також не радять поливати скло водою, від гарячої чи навіть теплої води холодне скло ризикує тріснути, особливо якщо вже має сколи. Вода до того ж може знову замерзнути й прихопити двірники до скла, тому і холодна вода теж не розв’язує проблему.

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Після відтавання й очищення варто подивитися, як щітки прибирають вологу. Якщо вони залишають смуги – це ознакою зношення або пошкодження. Орієнтир для виїзду — повністю чисті вікна й добрий огляд дороги, а не невеликий розморожений клаптик перед водієм, до дають в автоклубі AA.

Наступним лайфгаком, яким діляться спеціалісти — щоб зранку не починати все спочатку, на час стоянки скло й двірники можна прикрити спеціальним захисним чохлом. А от підняті над склом щітки не прилипнуть до нього, але сама гума все одно може обмерзнути.

Навіть без дотику до перемикача двірники можуть увімкнутися, якщо працює автоматика. Тому перед морозною ніччю варто вимкнути режим AUTO склоочисників, а вранці переконатися, що вони залишаються вимкненими. Тоді скло й щітки можна буде спочатку розморозити, не даючи автоматиці запустити примерзлі двірники.

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