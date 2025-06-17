Дворічний син випадково вбив матір з батьківського пістолета: деталі трагедії

Загибла жінка з чоловіком та дворічним сином / © Facebook

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Жахлива трагедія сталася в бразильському місті Ріу-Верде-де-Мату-Гросу. Дворічний хлопчик випадково застрелив свою 27-річну матір, Дебору Родрігес Монтейро. Інцидент зафіксувала домашня камера відеоспостереження.

Про це пише Express.

На відео видно, як дитина підбирає 9-міліметровий пістолет Glock зі столу на веранді, поки батьки розмовляють поруч. За лічені секунди відбувається постріл, коли мати повертається до сина. Куля влучила Деборі в груди та руку. Спочатку здавалося, що жінка вижила — вона підвелася в шоковому стані та дивилась на рани. Тоді син кинув зброю і підбіг до неї. Чоловік Дебори миттєво кинувся на допомогу та забрав пістолет, а хлопчик відійшов. Дебора пройшла кілька кроків за сином, але раптово знепритомніла і померла на місці падіння.

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Як повідомив начальник місцевої поліції Даніель Фелісміно, Дебору доставили до лікарні, але там констатували її смерть. Чоловік загиблої, фермер, мав законну ліцензію на володіння зброєю. Наразі йому висунуто звинувачення у ненавмисному вбивстві. Однак він залишається на волі, доки триває розслідування.

Поки що невідомо, чи збереже чоловік опіку над дитиною та чи втрутяться соціальні служби. Зброю та боєприпаси вилучено детективами для проведення експертиз. Результати розтину, проведеного наступного ранку, ще не оприлюднені.

Раніше повідомлялося, увечері 13 червня у місті Краматорськ (Донецька область) у місцевому гуртожитку стався вибух, внаслідок якого загинула одна дитина, ще двоє отримали тяжкі поранення.

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