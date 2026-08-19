Дитина постійно плаче: лікар пояснив, чи варто батькам хвилюватися

Немовля / © pixabay.com

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Батьки 8-місячного хлопчика звернулися до лікарів через його постійний плач і неспокій. Дитину обстежували кілька разів, однак жодних проблем зі здоров’ям не виявили.

Про це йдеться у матеріалі egeszsegkalauz.

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«Він дуже плаксивий»: що турбувало батьків

Мама розповіла, що її син народився шляхом кесаревого розтину та отримував винятково грудне молоко. Приблизно до шести місяців він часто плакав, погано спав удень і заспокоювався переважно в слінгу.

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У дитини також був рефлюкс. Мама протягом шести місяців дотримувалася дієти без молочних продуктів, яєць та олії, після чого поступово повернула ці продукти до раціону — симптоми не повернулися.

Через постійний плач батьки зверталися до різних фахівців. Малюкові робили УЗД черевної порожнини, його оглядав педіатр, він проходив заняття за методом Дейвен. Однак усі обстеження показали, що він здоровий.

Попри це дитина й досі залишається неспокійною.

«Ми все ще не можемо піти з ним кудись так, щоб не нервувати, коли він почне плакати», — розповіла мама.

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За її словами, вдень дитина засинає лише в спеціальній гойдалці, а вночі прокидається близько трьох разів. Водночас хлопчик розвивається відповідно до віку: в шість місяців почав повзати, а зараз уже намагається ставати навкарачки.

Батьки запитали лікарів, чи потрібно проводити додаткові обстеження та що може бути причиною такої поведінки.

Лікар пояснив, чому дитина може часто плакати

Фахівець відповів, що за описом поведінка хлопчика може бути цілком нормальною для його віку. На думку лікаря, дитина може мати чутливіший темперамент, ніж інші діти.

«Цілком нормально, якщо 8-місячне немовля так поводиться. Так, можливо, він має чутливіший темперамент, ніж інша дитина — це вроджена особливість, і батькам потрібно до неї пристосуватися. Не варто порівнювати його з іншими дітьми», — зазначив він.

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За словами лікаря, така чутливість у майбутньому навіть може стати перевагою.

Окремо фахівець звернув увагу на вік дитини. У 8 місяців у малюків часто починається період сепараційної тривоги — дитина особливо гостро реагує на відсутність батьків і може постійно прагнути бути поруч із мамою.

«У 8 місяців триває період сепараційної тривоги — багато мам навіть до туалету ходять разом з немовлям», — пояснив він.

Лікар також наголосив, що батьки не зробили нічого неправильного, а попередній рефлюкс необов’язково пов’язаний з нинішньою поведінкою дитини.

Лікар порадив звернути увагу не лише на дитину

Фахівець також зазначив, що мамі варто попрацювати з власною тривожністю, адже постійне занепокоєння через плач дитини цілком зрозуміле, але може сильно виснажувати батьків.

«Вашу тривогу, цілком зрозумілу невпевненість також варто зменшити за допомогою психолога», — порадив він.

Лікар також закликав батьків не порівнювати своє життя з картинками інших сімей у соцмережах.

«Більшість не їздить у відпустку з 8-місячною дитиною, тож якщо відкинути три усміхнені фотографії у Facebook, усе це може бути суцільним стресом», — зазначив він.

Насамкінець фахівець порадив батькам не поспішати та жити у власному темпі.

«Живіть у своєму темпі — наступного року однаково все буде інакше», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що в Києві чоловік із 5-місячною дитиною на руках останньої миті відбіг від будинку перед влучанням ворожого дрона. Батько впав і накрив немовля собою, врятувавши його від уламків.

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