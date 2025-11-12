ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
2 хв

Диван, що не боїться кігтів і шерсті: поради для власників домашніх тварин, щоб вибрати ідеальний варіант

Уявіть собі: ви повертаєтесь додому, а назустріч уже біжить ваш пес чи кішка з винним поглядом — і ось на новенькому дивані красується подряпина або пляма від шерсті.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як вибрати диван, який переживе улюбленця

Як вибрати диван, який переживе улюбленця / © unsplash.com

Знайома ситуація? Не варто засмучуватись! Правильно підібрані меблі можуть залишатися стильними, затишними й водночас витривалими — навіть у домі, де панують пухнасті бешкетники. Ось кілька перевірених лайфгаків від власників, які давно знайшли гармонію між комфортом і любов’ю до тварин.

Почніть із правильної тканини

Найнадійніше рішення — мікрофібра з чохлом. Вона відштовхує бруд, легко чиститься та витримує удари кігтиків. У магазині звертайте увагу на позначку “pet friendly” — це гарантія, що матеріал протестовано на міцність і стійкість до подряпин. Асортимент великий, але такий ярлик одразу звузить коло вибору до перевірених варіантів.

Коли спокушає шкіра

Шкіряний диван виглядає розкішно і чиститься в одну мить, та є нюанс — сліди від кігтів залишаються назавжди. Навіть найвихованіша кішка, що слухняно точить кігті лише на когтеточці, може ненароком залишити подряпину під час стрибка. Тож якщо у вашій оселі живуть активні тварини — двічі подумайте перед покупкою шкіряного дивана.

Оббивка й догляд

Якщо обираєте тканинний варіант, обов’язково дізнайтеся, чи витримує матеріал хімчистку. Навіть регулярне прибирання пилососом не позбавить волокна від шерсті та дрібного пилу повністю. З часом запах може стати нав’язливим, тому краще одразу обрати тканину, що легко очищується професійно.

Колір — не лише про стиль

Світлі тони миттєво “збирають” кожен волосок, а на темних видно білий пух. Ідеальний варіант — сірий, бежевий або коричневий із дрібним малюнком. Така текстура вдало маскує дрібні плями, пил і навіть пір’їнки, якщо у вас живе папуга.

Звертайте увагу на характеристики

Щільність тканини від 300–400 г/м2 — базовий показник міцності. А от зносостійкість вимірюють за тестом Мартіндейла: 25 тисяч циклів достатньо для спокійного дому, а ось із тваринами, дітьми чи гостями краще брати від 100 тисяч. Така оббивка витримає будь-які випробування.

Уникайте “ласих” деталей

Якщо ваш пес любить гризти меблі, забудьте про дерев’яні елементи. Короткі металеві ніжки або модель без них зовсім знімуть спокусу. Підлокітники чи декоративні вставки з дерева — це справжній магніт для зубів і кігтів. Гладкі форми — запорука спокою і ваших нервів, і вашого улюбленця.

З цими порадами диван стане не просто частиною інтер’єру, а справжнім союзником у щоденному житті з вашими улюбленцями.

Дата публікації
Кількість переглядів
39
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie