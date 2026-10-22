Дивна істота, схожа на купку екскрементів, може прожити понад 120 років (фото)

Морські глибини Фото ілюстративне / © Associated Press

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Морська тварина з горбкуватим чорним тілом, яке нагадує екскременти, може прожити понад століття. Такого висновку дійшли науковці, які повторно дослідили мешканців Великого Бар’єрного рифу біля Австралії через 24 роки після першого відбирання зразків. Водночас дослідження виявило проблему: цей вид відновлюється після вилову значно повільніше, ніж вважали раніше.

Про це повідомляє Daily Galaxy з посиланням на дослідження, опубліковане в науковому журналі iScience.

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Йдеться про чорного трепанга (Holothuria whitmaei) — представника голотурій, яких також називають морськими огірками. Його тіло вкрите дрібними горбиками та шаром піску. За розрахунками дослідників, окремі дорослі особини можуть жити понад 100 років, а потенційна тривалість життя може сягати 123 років.

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Чорний трепанг Фото dailygalaxy

Як учені визначили вік морської тварини

Дослідження розпочалося 2000 року. Тоді біологи на Великому Бар’єрному рифі взяли невеликі зразки тканин у 76 чорних трепангів, після чого повернули тварин на морське дно, а їхню ДНК заморозили для подальшого аналізу.

У вересні 2024 року дослідники повернулися до тієї самої ділянки рифу — біля острова Лізард. Цього разу вони знайшли 53 чорні трепанги, виміряли їх, зважили та взяли нові зразки тканин.

Із 52 особин, які вдалося успішно проаналізувати, 31 мала генетичні профілі, що збігалися зі зразками 2000 року. Отже, ці тварини жили щонайменше 24 роки між двома дослідженнями.

Це становить приблизно 60% від кількості успішно проаналізованих особин 2024 року.

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Зазвичай учені визначають тривалість життя тварин за допомогою спеціальних міток, які дають змогу ідентифікувати окремих особин через роки. Однак у морських огірків такі мітки часто відпадають за кілька тижнів або місяців.

Тому Свен Утіке з Австралійського інституту морських наук та його колеги використали ДНК як своєрідний природний ідентифікатор. Раніше короткострокові спостереження вже давали підстави припускати, що чорні трепанги живуть довго, але даних було недостатньо, щоб оцінити максимальну тривалість їхнього життя.

«Ми підозрювали, що вони можуть жити довше за десять років, як вважалося раніше», — зазначив Утіке в повідомленні інституту.

За 24 роки тварини стали меншими

Під час першого дослідження 2000 року чорні трепанги вже були дорослими особинами. Їхня довжина становила від 26 до 42 сантиметрів — майже максимальний розмір для цього виду.

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Проте під час повторного обстеження з’ясувалося, що за наступні 24 роки вони зменшилися. У середньому їхня маса була на 21% меншою, а довжина — на 14% коротшою.

Науковці зазначають, що морські огірки здатні втрачати та відновлювати масу тіла. На зміни могли вплинути умови навколишнього середовища, однак точну причину встановити не вдалося.

Чи справді трепанги можуть доживати до 123 років

Із 76 особин, зразки яких дослідили 2000 року, щонайменше 31 залишалася живою 2024-го. Таким чином, рівень виживання становив не менше ніж 41%.

На основі цих даних команда розрахувала річний рівень смертності дорослих особин — приблизно 3,7%.

Якщо припустити, що цей показник залишається незмінним упродовж дорослого життя, то приблизно 1% групи може дожити до 123 років.

Водночас дослідники оцінюють середню тривалість життя чорного трепанга приблизно у 24-27 років. Потенційна максимальна тривалість життя, за їхніми розрахунками, перевищує століття.

Реальний показник може бути навіть вищим. Частина тварин, які вижили після першого дослідження, могла переміститися за межі ділянки спостереження або залишитися непоміченою під час повторного обстеження. Через це їх могли помилково зарахувати до тих, що загинули.

«Це свідчить про надзвичайно велику тривалість життя дорослих чорних трепангів і дуже низький рівень природної смертності», — пояснив Утіке.

Чому довгоживучий вид опинився під загрозою

Під час обох досліджень 2000-2024 років біологи не виявили біля острова Лізард жодного молодого чорного трепанга. Усі знайдені особини були дорослими. Подібну нестачу молодих тварин спостерігають і в інших популяціях цього виду та споріднених голотурій.

Це може свідчити про те, що поповнення популяції відбувається повільно. Відповідно, після скорочення чисельності через промисловий вилов таким тваринам може знадобитися значно більше часу для відновлення.

Чорний трепанг мешкає на коралових рифах Тихого та Індійського океанів. Його висушене тіло відоме як беш-де-мер — делікатес, який користується попитом в Австралії, на островах Тихого океану та в Південно-Східній Азії.

Через промисловий вилов чисельність цього виду скоротилася. Чорного трепанга внесено до категорії видів, що перебувають під загрозою зникнення, у Червоному списку Міжнародного союзу охорони природи. Він також включений до Додатка II Конвенції CITES, яка регулює міжнародну торгівлю дикими видами. 1999 року через скорочення чисельності тварин промисел чорного трепанга в районі Великого Бар’єрного рифу закрили.

«Ці результати свідчать, що популяції чорного трепанга відновлюються після вилову набагато повільніше, ніж вважалося раніше», — сказав Утіке.

Він також зауважив, що промисловий вилов довгоживучих мешканців рифів навряд чи можна вважати сталим за нинішнього рівня рибальського навантаження та екологічного стресу.

Морські огірки відіграють важливу роль у функціонуванні коралових рифів: вони переробляють донні відклади та повертають поживні речовини в екосистему. Тому скорочення їхньої чисельності може посилити навантаження на рифи, які вже потерпають від зміни клімату.

Дослідники вважають, що результати роботи мають стати підставою для перегляду підходів до охорони та регулювання промислу багатьох видів морських огірків, особливо трьох видів трепангів.

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