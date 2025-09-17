Дивовижно, але факт: українська мова офіційна не лише в Україні — де ще у світі розмовляють "солов'їною"

Де ще у світі розмовляють українською мовою / © unsplash.com

Мало хто знає, але українська мова офіційно визнана у бразильському муніципалітеті Прудентополіс — серці української діаспори Бразилії. Це місто стало домівкою для численних нащадків емігрантів з України, які прибули сюди наприкінці XIX — на початку XX століття. Багато родин зберегли тут давні українські традиції, кухню та фольклор, передаючи їх з покоління в покоління.

Сьогодні місцеві громади активно підтримують українську мову, традиції та культуру. В жовтні 2021 року місцевий парламент одноголосно ухвалив закон, що надає українській мові офіційного статусу у Прудентополісі. Це дозволяє використовувати українську в державних документах, школах, на культурних заходах і навіть на вивісках у місті.

Місцеві жителі, як, наприклад, Гуто Пашко, дбайливо зберігають українську мову та продовжують святкувати традиційні свята, зокрема Святвечір, Різдво й Великдень. Щороку в місті проводяться фестивалі української культури, де можна побачити народні танці, спробувати вареники та борщ, а також послухати пісні українських композиторів.

Цікаво, що багато місцевих шкіл пропонують уроки української мови, а молодь активно цікавиться історією своїх предків. У Прудентополісі також діють кілька українських церков, де служби проводяться українською, а традиційні обряди і свята відтворюються в автентичному вигляді.

Завдяки цьому місто стало унікальним культурним осередком українства в Латинській Америці, де минуле й сучасне української діаспори органічно переплітаються, створюючи живу та яскраву спільноту.