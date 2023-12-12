Джинси для жінок після 60 років: як правильно носити, щоб мати молодший вигляд

Вік – це зовсім не привід забувати про стильний одяг, ховаючись за фразами типу "це все лише для молоді". Підглянули кілька ідей у стильних жінок у віці і розповідаємо, як носити трендові джинси після 60 років.

Класичні джинси з сукенкою

Незвичайний дует, який був "родзинкою" 90-х років минулого століття, стане чудовим рішенням для жінок після 60 років, якщо ви хочете мати стильний вигляд наприкінці літа – на початку осені.

@venswifestyle / Фото: Instagram

Щоб повторити образ, зупиніться на класичних прямих джинсах або на моделі з легким кльошем від коліна. А ось у виборі сукні обмежень практично немає.

Щоправда, найкращим поєднанням стилісти вважають із сукнею-сорочкою до підлоги, яку краще розстебнути нижче пояса. Також підійде подовжена туніка, яка має розрізи з боків.

Подовжена футболка, джинси й масивні кросівки

Навіть після 60 років не варто відмовлятися від спортивного стилю. Можете сміливо брати до уваги такий цікавий образ, поєднавши футболку оверсайз з улюбленими джинсами і масивними кросівками.

@iconaccidental / Фото: Instagram

В такому одязі прогулянки містом стануть ще приємнішими. Адже джинси – чудовий варіант для щоденного образу. А кросівки допоможуть ногам відчувати комфорт протягом усього дня.

Джинси з білою сорочкою та шаль з ентічним мотивом

Поєднання класичних прямих джинсів і білої сорочки має елегантний вигляд у будь-якому віці. Тож ви можете сміливо приміряти його, не побоюючись косих поглядів.

@lindavwright / Фото: Instagram

А щоб урізноманітнити образ, додайте масивний пояс, яскраві аксесуари чи незвичайні туфлі. Наприклад, можна доповнити джинси з білою сорочкою цікавою шалю з етнічним принтом. Вона не лише зробить образ цікавішим, але й допоможе зігрітися.

Джинсовий образ з класичним тренчем

Не варто боятися деніму у віці після 60 років, адже він є вашим союзником, як стверджують стилісти. Джинсовий одяг завжди асоціювався з молодістю, енергією та стилем, а це вам лише на руку, якщо ви хочете мати молодший вигляд.

@msorrig / Фото: Instagram

Ідеальним у віці після 60 років буде повністю джинсовий образ, а щоб розбавити його, додайте класичний тренч і стильні чоботи.

Об'ємні джинси, заправлені в чоботи

Широкі джинси матимуть стильний вигляд у будь-якому віці. Тим більше, якщо додати образу "родзинки" і заправити їх у модні цього сезону чоботи-козаки.

@msorrig / Фото: Instagram

Хоча дехто, поглянувши на таке поєднання, може подумати, що стане вдвічі ширшим, проте стилісти стверджують, що саме навпаки. Такий образ підкреслять витончені щиколотки, що зробить вас візуально вищими та стрункішими.

Вільні джинси і блуза з рукавами-ліхтариками

Образ із вільними джинсами та сорочкою з рукавами-ліхтариками стане чудовим варіантом на кожен день. Сорочку можете замінити на цікаву блузу з легкими нотками вікторіанської епохи.

@msorrig / Фото: Instagram

А щоб додати образу елегантності, доповність його витонченими мюлями. Це взуття кожного року входить до переліку модних трендів. Тож не бійтесь експериментувати.

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