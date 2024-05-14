Не носіть їх: джинсові моделі від яких краще відмовитись цього року (фото)

Джинси — це напевно найпопулярніший елемент гардероба. Проте кожного року тренди на джинси змінюються, деякі фасони втрачають актуальність, можуть виглядати ще цілком нормально, але дещо не вписуватися в сьогодення.

Популярність джинсів зумовлена їх зручністю та практичністю, їх можна носити будь-де. Тому, щоб виглядати стильно варто уважно підібрати фасон джинсів та продумати загальний образ.

Які джинси не актуальні на сьогодні

Джинси - скінні

Ще зовсім недавно в гардеробі майже кожної жінки можна було знайти хоча б одні джинси скінні, а то й декілька варіантів вузьких, що обтягують джинсових штанів, з застібкою, бічними швами та кишенями. 2024 року стилісти рекомендують відмовитись від цього фасону та його варіантів та пропонують вибрати прямі або широкі джинси.

Джинси скінні

Джинси із завищеною талією

На думку Джеффрі Ампратвума, експерт зі стилю та професора Технологічного інституту моди в Нью-Йорку, джинси з надто завищеною талією можуть зробити вас старшими. Крім того, вони порушують природні пропорції та роблять образ більш неохайним. «Якщо талія джинсів вище пупка, ліф буде здаватися коротшим, а пропорції будуть спотворені, що надасть вам віку. Натомість тримайте джинси з високою талією лише на 1-1,5 дюйма вище пупка."

Джинси із завищенною талією

Джинси-бойфренди

Джинси-бойфренди трохи вільніші, ніж джинси скінні, створюють невимушений стиль. Однак Йєнія Ернандес Фонсека, стилістка, експертка з розкішної моди, вважає, що такий фасон пасує далеко не всім. "Давайте подивимося правді у вічі. Дуже небагато людей добре виглядали в джинсах-бойфрендах", – зазначає стилістка.

Джинси бойфренди

Джинси прикрашені декором та стразами

Сьогодні вже не актуальні джинси з різними латками, бахромою, декоративними блискавками, камінням, стразами, малюнками та аплікаціями тощо.

"Надмірно прикрашені джинси старять людей не по роках. Подумайте про яскраві деталі, такі як контрастні ефекти, наприклад, кислотні або мармурові потертості, розрізи та розриви, а також ефектні шви та прикраси зі стразів", – каже Фонсека. Якщо ви зведете до мінімуму цю кількість деталей, в довгостроковій перспективі їх буде легше поєднувати з іншими речами у вашому гардеробі, вважає стилістка.

Прикрашені джинси

Джинси капрі

Штани-капрі вважалися модними у 1950-х та 1960-х роках, а потім були на піку популярності на початку 2000-х. Минулого літа вони знову почали набувати популярності. Однак капрі по-різному виглядають на різних вікових категоріях - штани-капрі створюють інший стиль на 19-річній моделі з подіуму, ніж на людині за 60 років. Ампратум вважає, що капрі краще уникати.

Джинси капрі

Джинси з дірками чи потертостями

Цього року в тренді простота та однотонний денім – це робить річ універсальною та дозволяє експериментувати з образами. "Трохи потертостей тут і там – це весело, але надто потерті джинси дуже відволікають. Вибирайте гарну складку, защип або виїмку, щоб створити більш зібраний образ у 2024 році", – зазначила Фонсека.

Джинси з дірками та потертостями

Надзвичайно світлі джинси

Багато людей віддають перевагу чорним або сірим джинсам і не даремно. На думку Ампратума надзвичайно світлі відтінки, як правило, виглядають дещо старомодними та роблять на вигляд старшими.

«Надзвичайно світло-блакитні джинси можуть виглядати брудними або старими», — каже Ампратвум. «Більшість людей намагаються носити світло-блакитні джинси, щоб «освітлити» свій тон, але це неправильно. Якщо сумніваєтеся, вибирайте справжні сині джинси або джинсову куртку», – рекомендує експерт зі стилю.

Світлі джинси

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