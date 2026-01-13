ТСН у соціальних мережах

Джинси після 50 років: чотири модні трюки, щоб мати молодший вигляд і відчувати комфорт

Навіть у зрілому віці немає жодних причин відмовлятися від улюблених джинсів. Головне — знати, як правильно їх носити, щоб мати модний та стильний вигляд і почуватися комфортно.

Тетяна Мележик
Як носити джинси після 50 років

Як носити джинси після 50 років / © unsplash.com

Джинси залишаються незамінною базою гардероба для будь-якого віку, але з часом поєднувати їх із іншими речами стає трохи складніше. Стилісти поділилися найкращими прийомами, які допоможуть носити джинси після 50 років із легкістю і смаком.

Прямі джинси: класика, що завжди в моді

Прямі джинси — універсальний варіант для будь-якої фігури та будь-яких випадків. Вони ідеально сидять, створюють елегантний силует і ніколи не вийдуть із моди. Для витонченого образу поєднуйте їх із класичним жакетом, а для зручності обирайте низьке взуття — лофери чи балетки чудово доповнять лук.

Темні джинси з білою сорочкою: безпрограшне поєднання

Темні джинси у парі з білою сорочкою — це класика, яка підходить і для офісу, і для міських прогулянок. Таке поєднання створює баланс між елегантністю та сучасним стилем. Щоб образ мав динамічний вигляд, додайте яскраві аксесуари: сумку, шарф або прикрасу.

Джинси-скінні з кардиганом: сучасна зручність

Хоча скінні стали менш популярними, вони все ще залишаються улюбленими у багатьох жінок. Щоб носити їх стильно після 50, поєднуйте вузькі джинси з довгим кардиганом, об’ємним светром або кежуал-взуттям. Це створює сучасний, розслаблений образ, який ідеально підходить для щоденного життя.

Джинси з високою посадкою: підкресліть талію і стиль

Джинси з високою талією залишаються фаворитами для всіх вікових груп. Їх можна носити з яскравими топами або принтованими сорочками, щоб підкреслити фігуру та додати родзинку в образ. Приталений верх і цікаві аксесуари зроблять образ завершеним, стильним і сучасним.

