Ефект буде помітним вже через кілька годин: ось чому варто прив'язати лимон до кухонного крану

Лимон — не лише корисний продукт, але й незамінний помічник на кухні.

Наприклад, можна взяти один плід, розрізати його навпіл і прив'язати м'якоттю до кухонного крану, звідки тече вода, на кілька годин. Звучить дивно? Однак ви точно відразу помітите результат від такої цікавої процедури.

Лимон — це натуральний засіб для чищення, який допомагає впоратися з різними проблемами. В тому числі і з накипом, який з'являється всередині крана.

Напевно, ви помічали, що з часом на отворі починають накопичуватися відкладення через жорстку воду. Як результат, вода починає текти повільніше. При цьому часто навіть досить сильні хімічні засоби не допомагають впоратися з цією проблемою. Тож пропонуємо спробувати таке цікаве і бюджетне рішення.

Такий лайфгак показали на каналі Smart Fox на YouTube.

Звичайно, половинка лимону не буде триматися на отворі крана сама по собі, тому її потрібно акуратно прив'язати за допомогою гумки. Зверніть увагу, кислота, яка міститься в лимоні, повинна потрапляти у отвір з накипом, щоб цей лайфгак подіяв.

Залишіть таку дивну конструкцію на кілька годин, а краще на ніч. Як тільки ви приберете половину лимона, то відразу помітите, що вода почала текти значно краще.

Що ще може допомогти від накипу всередині крана

Для боротьби з накипом на різних поверхнях використовується оцет, адже він також має кислий pH та чудово розчиняє наліт. Оцет можна нанести на поверхню або змочити у рідині ватний диск і піднести до отвору крана.

Неочевидним, але напрочуд дієвим засобом від нальоту від води є піна для гоління. Вона за лічені хвилини прибирає наліт. Нанесіть косметичний засіб на поверхню, залишіть на 30 хвилин, а потім змийте та протріть сухою ганчіркою. Кран засяє, наче новий.

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