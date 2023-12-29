Ефективний і перевірений спосіб: як натерти багато буряків на салати і не забруднитися

Буряк — один з основних інгредієнтів багатьох страв української кухні. Однак часто цей продукт потрібно натирати на терці. А це досить неприємний процес, який сильно забруднює руки.

Однак, виявляється, є дуже простий спосіб, щоб цього уникнути і насолоджуватися смачним та корисним овочем хоч щодня.

Насамперед, експерти радять завжди одягати рукавички перед тим, як терти на терці буряк. Підійдуть навіть найдешевші, латексні. Вони допоможуть захистити пальці від фарбування у червоний колір. Але, що робити, якщо їх не знайшлося під руками? Не варто засмучуватися.

В соціальній мережі TikTok користувачі виклали ще один дієвий спосіб, щоб уникнути забруднення рук під час роботи з буряком і терткою. Вам знадобиться звичайний файл для зберігання документів. Хоча б один повинен лежати в кожному домі. Якщо ж його немає, підійде будь-який щільний поліетиленовий пакет (краще прозорий).

Вставте тертку у файл (пакет), а потім туди ж покладіть сам овоч (для зручності можна наколоти на виделку). Тепер потрібно просто обхопити буряк рукою через файл і починайте терти. Так весь буряк залишиться всередині, а ваші руки будуть чистими.

Цей лайфгак відразу став дуже популярним у Мережі. Перевірити його вирішив шеф-кухар ресторану "Forest" (Черкаси) Анатолій Добровольський. За короткий проміжок часу його ролик набрав вже 6 мільйонів переглядів.

В коментарях деякі користувачі ділилися своїми власними порадами. Дехто запропонував просто одягнути файл чи пакет на руку, інші стверджували, що краще змастити руки олією і тоді сік з буряка не забруднить їх і без додаткових пристосувань.

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