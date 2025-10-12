Ефективні фінансові поради на все життя: як керувати грошима у 20, 30, 40, 50 років і надалі

Як уникнути боргів і примножити капітал: поради для 20-, 30-, 40-річних і старше / © iStock

Фінансове життя — це тривалий шлях, який змінюється з кожним десятиліттям. З віком ваші потреби стають складнішими, а підхід до грошей має розвиватися разом із вами. Експерти з особистих фінансів поділилися порадами, як найкраще керувати грошима на кожному етапі життя.

Про це йдеться у матеріалі huffpost.

Як уникнути боргів і примножити капітал у 20 років

«Починайте складати бюджет, заощаджувати та інвестувати якомога раніше», — радить засновниця великої компанії Бола Сокунбі.

Якщо роботодавець пропонує пенсійний план або співфінансування внесків — скористайтеся цим. У молодості працює найпотужніше правило — складні відсотки.

Живіть нижче своїх можливостей і «платіть спочатку собі», автоматично відкладаючи частину кожної зарплати.

Фінансовий експерт Джек Говард радить створити бюджет, який відображає ваші цінності та цілі — подорожі, освіту, відпочинок чи накопичення.

Яким має бути фінансовий план у 30 років

«У цей період ви вже краще розумієте фінансові продукти, тож час диверсифікувати свої інвестиції та знайти фінансового радника», — пояснює фінансист Браян Стайнер.

Уникайте боргів із високими відсотками, створіть фонд на непередбачені випадки і розвивайте кар’єру: змінюйте роботу, шукайте підвищення, починайте підробіток.

Експерт Джаннесе Торрес радить уникати «інфляції стилю життя» — не збільшуйте витрати разом із доходами, а краще спрямовуйте надлишок на інвестиції або погашення боргів.

Найкращі фінансові рішення у 40 років

Час замислитись про страхування життя, особливо якщо у вас є діти чи утриманці.

Стайнер радить розглядати страхування не лише як захист, а й як інструмент накопичення на пенсію.

Також варто розглянути страхування довготривалого догляду, щоб полегшити фінансове навантаження сім’ї в майбутньому.

Як змінити фінансову стратегію у 50 років

«Саме в цей час варто реально оцінити свої фінанси й подумати, якою ви бачите пенсію», — каже експерт Ніколь Коуп.

Якщо діти вже дорослі, розгляньте можливість зменшення житлових витрат і продажу великої нерухомості.

Фінансовий тренер Ден Ендрюс радить почати використовувати пенсійні калькулятори — розрахуйте, чи достатньо у вас накопичень, і відкоригуйте стратегію.

Гроші на кожному етапі життя: що робити у 60 років

«Розробіть стратегію зняття коштів із пенсійних рахунків і контролюйте витрати», — радить Сокунбі.

Також час створити або оновити заповіт та план спадщини.

Експерт Гарі Гревал додає: сплануйте джерела доходу після виходу на пенсію та одноразові великі витрати — подорожі, ремонт, події.

Як інвестувати, заощаджувати і планувати у 70 років

Це десятиліття — про управління витратами, підтримання здоров’я і задоволення від життя.

«Ви можете реалізувати свої мрії, але важливо встановити „фінансові рамки“, щоб не витратити все завчасно», — каже Ендрюс.

Фінансові поради для 80-річних

Будьте особливо обережні — люди старшого віку часто стають жертвами фінансових шахраїв.

«Замисліться над спадщиною, перегляньте заповіт і переконайтеся, що ваші доброчинні бажання будуть виконані», — наголошує Гревал.

