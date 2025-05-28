- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 482
- Час на прочитання
- 1 хв
Ефективний спосіб, про який мало хто знає: як відчистити з білих кросівок навіть той бруд, який в’ївся
Щоб очистити білі шкіряні кросівки від бруду, що в’ївся, вам знадобиться простий засіб зі звичайних інгредієнтів, які є під рукою.
Білі кросівки дуже складно прати, особливо якщо вони ще й шкіряні. Доводиться докладати чимало зусиль, щоб вони залишалися свіжими і чистими на вигляд.
Чим відмити білі шкіряні кросівки в домашніх умовах
Насамперед потрібно підготувати розчин. Для цього візьміть трохи теплої води, налийте її в тазик, потім додайте 50 мл засобу для миття посуду, 2 ст. ложки харчової соди і 50 мл оцту. Ретельно перемішайте, щоб всі інгредієнти розчинилися. Суміш має вийти з піною.
Тепер візьміть достатньо жорстку губку, змочіть її у приготовленому розчині і акуратно пройдіться по всій поверхні кросівок.
Далі лише промийте взуття чистою водою, щоб прибрати бруд і залишки засобу для чищення, протріть насухо.
В результаті у вас повинні вийти білосніжні кросівки, без будь-якого натяку на бруд.
До речі таким самим засобом можна очистити і кросівки з тканини. Проте його потрібно зробити більше, а потім взуття просто замочити у розчині на годину.