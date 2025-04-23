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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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36
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Ефективний засіб від попелиці без хімії: знадобиться лише цей бур’ян

Як знищити попелицю без хімії

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Попелиця

Попелиця

З настанням весни та активного росту рослин на наших ділянках часто з’являється непроханий гість — попелиця. Ці дрібні шкідники здатні швидко окупувати молоді пагони, листя смородини, троянд, огірків та інших культур, висмоктуючи з них соки та завдаючи значної шкоди врожаю.

Багато садівників одразу ж вдаються до хімічних інсектицидів, проте існує дивовижний та абсолютно безкоштовний спосіб боротьби з попелицею, який використовує силу звичайного бур’яну — пижма звичайного (Tanacetum vulgare).

Ця невибаглива рослина з характерними жовтими суцвіттями-ґудзиками та різким камфорним ароматом, яку часто вважають просто настирливим бур’яном, насправді є потужним природним інсектицидом. Секрет її ефективності криється в туйоні — природній хімічній сполуці, яка міститься в усіх частинах рослини. Туйон має паралізуючу дію на попелицю, водночас, що важливо, є відносно безпечним для корисних комах, таких як сонечка та бджоли.

Пижма

Пижма

Як знищити попелицю

Для приготування ефективного розчину проти попелиці вам знадобиться 500 г свіжих стебел та суцвіть пижма (або 200 г сушеної сировини) та 5 літрів води

Подрібніть зібрану свіжу або сушену пижму для кращого вивільнення діючих речовин. Залийте подрібнену масу 5 літрами води. Доведіть суміш до кипіння та кип’ятіть протягом 20 хвилин на слабкому вогні .Кип’ятіння сприяє максимальному вилученню туйону та інших активних сполук.

Зніміть відвар з вогню, дайте йому повністю охолонути та ретельно процідіть через марлю або дрібне сито, щоб видалити тверді частинки рослини. Готовий концентрат розведіть водою у співвідношенні 1:3.

Отриманим розчином ретельно обприскайте уражені попелицею рослини, особливу увагу приділяючи зворотній стороні листя, де найчастіше ховаються шкідники. Зазвичай попелиця починає гинути вже через 6-8 годин після обробки.

Щоб посилити ефекти, розкладіть свіжі пучки пижми навколо грядок або висадіть її по периметру саду може створити додатковий захисний бар’єр, відлякуючи не лише попелицю, а й інших небажаних гостей, таких як мурахи, капустяна білявка та колорадський жук.

Для профілактики рекомендується обприскувати рослини розчином пижма кожні 2 тижні, особливо в період їх активного росту, коли ризик появи попелиці є найвищим.

Важливо використовувати розчин пижми в день приготування, оскільки при тривалому зберіганні він може втрачати свої інсектицидні властивості.

Крім захисту від шкідників, пижмо може мати й оздоровчий вплив на рослини. Після обробки відваром пижма листя стає щільнішим, а пагони — міцнішими, що може знижувати ризик розвитку грибкових захворювань ([джерело: дослідження фунгіцидних властивостей деяких рослинних екстрактів, народні спостереження за впливом пижма на здоров’я рослин]).

Таким чином, використання пижма звичайного є безпечним, екологічно чистим та абсолютно безкоштовним способом боротьби з попелицею, який не завдає шкоди ґрунту, корисним комахам, тваринам та людині. Варто придивитися до цього «бур’яну під ногами», який може стати надійним помічником у вашому саду та городі.

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