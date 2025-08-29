Економія електроенергії вдома: які прилади обов’язково слід вимикати з розетки

Деякі прилади варто вимикати з розетки після користування / © pixabay.com

Вимикати електроприлади з розетки, коли йдете з дому або лягаєте спати, — це не просто порада, а необхідна звичка, яка допомагає заощаджувати гроші та енергію. Багато хто думає, що достатньо натиснути кнопку «OFF», але насправді більшість пристроїв у режимі очікування продовжують споживати електроенергію, що непомітно, але постійно збільшує ваші рахунки.

Особливо актуальним це стало в сучасних реаліях, коли ціна на електрику постійно зростає, а енергозбереження є критично важливим. Всього одна проста дія — витягти вилку з розетки — допоможе вам не лише зменшити фінансові витрати, а й зробити свій внесок в енергетичну стабільність.

Які саме прилади треба вимикати з розетки, пише Gazeta.ua.

Які пристрої треба вимикати з розетки

Зарядки для телефону та подовжувачі

Навіть коли зарядка підключена до телефону, але не заряджає його, вона все ще споживає електроенергію. Адже такий зарядний пристрій підтримує ваш прилад на позначці 100%. Це не лише шкодить батареї електроприладу, а також може вивести з ладу саму зарядку.

Ноутбук та комп’ютер

Ноутбук та комп’ютер у режимі очікування споживають енергію, навіть якщо не використовується. Ці електроприлади зовсім не обов’язково тримати ввімкненими постійно, особливо вночі, поки людина спить. Однак, такими діями ви зможете уникнути зайвого споживання електроенергії, що веде до економії.

Якщо ноутбук підключений до мережі безперервно, це може вплинути на тривалість життя батареї через постійне заряджання, що може спричинити зменшення її ємності.

Телевізор

Вимкнули телевізор, одразу ж витягніть вилку. Цей пристрій просто «з’їдає» електроенергію у вимкненому стані.

Багато телевізорів в режимі очікування все ще витрачають певну кількість енергії, навіть коли вони не використовуються. Тому, вимкнення телевізора з розетки допоможе уникнути цього зайвого споживання електроенергії.

Крім того, ця легка дія сприятиме подовженню терміну служби телевізора, особливо якщо ви живете в районі з нестабільною електромережею або частими перепадами напруги.

Мікрохвильова піч, тостери, електрочайники, кавоварки

Цей пристрій має дисплей. Він постійно працює. І на його функціонування витрачається чимало енергії. Як тільки розігріли їжу у мікрохвильовій печі, вимкніть пристрій з розетки. Тоді дисплей не зможе пожирати електрику.

Багато кухонних приладів, таких як мікрохвильові печі, кавоварки, тостери, електрочайники чи інші електроприлади, витрачають енергію навіть тоді, коли вони не використовуються. Їх варто вимикати з розетки на ніч, щоб уникнути зайвого споживання електроенергії та зменшити рахунки.

Але перед вимкненням кухонної техніки з розетки на ніч, обов’язково перевірте інструкцію приладу та врахуйте її основні функції. Адже деякі виробники посудомийних та пральних машин зазначають, що цю техніку не варто вимикати з мережі одразу по закінченню роботи. Багато з цих приладів мають функцію сушки або вентиляції після завершення циклу миття чи прання, що може допомогти уникнути утворення плісняви чи неприємного запаху, особливо в пральних машинах.

Витрати енергії деяких приладів в режимі очікування

За даними Державної інспекції енергетичного нагляду України, низка приладів споживає значну кількість електричної енергії на місяць в режимі очікування:

телевізор — близько 9 кВт*год,

комп’ютер — 3,6 кВт*год,

музичні центри — близько 8 кВт*год,

лазерний принтер — 2.9-3.6 кВт*год,

мікрохвильова піч з таймером — 2.1 кВт*год.

Загальне споживання електроенергії побутовими приладами у режимі очікування, або так званому «режимі сну», може становити приблизно 350-400 кВт*год щорічно.

