Економія на опаленні взимку: чи варто гріти квартиру постійно, чи тільки коли холодно

Постійно ввімкнене опалення не економить гроші — значно ефективніше користуватися таймером і утеплювати житло.

Як заощадити на опаленні

Як заощадити на опаленні / © pexels.com

Щоразу взимку нас переслідує одне й те саме питання: що вигідніше — тримати батареї весь день включеними або включати опалення лише тоді, коли стає справді холодно? Одні кажуть, що так «тепло зберігається», інші впевнені — це просто марна трата електрики.

А правда трохи складніша. Експерти пояснюють: думка про постійну роботу опалення на слабкому режимі — міф. Логіка здається очевидною: маленький вогник має споживати менше, але на практиці виходить зовсім навпаки.

Суть у чому: якщо опалення увімкнене постійно, ваш бойлер підтримує температуру цілодобово, навіть коли вдома нікого немає. Електрика витрачається даремно. А якщо кімната охолоне повністю і її доведеться «розігрівати заново», знадобиться більше енергії, ніж якби підтримувати комфортну температуру постійно. Саме звідси з’являються плутані аргументи про «економність низьких температур», хоча це не так.

Експерти радять простий вихід: таймер. Він увімкне опалення вранці, коли вам потрібно зігрітися, і вимкне ввечері, коли ви лягаєте спати. Так ви позбавитеся перевитрат електрики і забудете про сумніви на кшталт «а чи ввімкнула я?»

Але найголовніше — якісне утеплення житла. Навіть ідеальний графік опалення не врятує ситуацію, якщо через стіни, вікна та двері витікає холод. Головне завдання — зменшити тепловтрати, адже саме від цього залежать ваші рахунки за електрику.

Отже, запам’ятайте: оптимальне рішення — встановити таймер і добре утеплити своє житло. Все інше — зайві клопоти та необґрунтовані витрати.

