Ексклюзивна прем’єра на 2+2: чому варто подивитися кримінальний трилер "НульНульНуль"

Вперше на українському телебаченні відбудеться показ кримінального серіалу "НульНульНуль" (ZeroZeroZero). З 17 по 20 березня телеканал 2+2 покаже гостросюжетну стрічку, створену у трансатлантичній кооперації — Sky, Canal+ та Amazon. Прем’єра серіалу відбулася у вересні 2019 на 76-му Венеційському кінофестивалі.

Чому варто подивитися серіал "НульНульНуль": топ-5 фактів:

Серіал створено на основі однойменного роману італійського письменника та журналіста Роберто Савіано, відомого своїм попереднім твором "Гоморра". Він працював над створенням матеріалу понад три роки, провівши власне розслідування та інтерв’ю, які розкривають механізми легалізації наркобізнесу. Тож в основу сценарію лягли реальні події та факти, які майстерно відтворив майстер кримінального кіно, італійський режисер Стефано Солліма. Сюжет серіалу охоплює глобальний наркотрафік, показуючи його вплив на різні куточки світу — від Мексики та США до Італії та Африки. У центрі подій — три переплетені історії, що відображають різні етапи виробництва та розповсюдження заборонених речовин: фасування, експорт і збут. Головним героєм серіалу є велика партія "білого порошку", яка вирушає з Мексики транзитом через Африку в Італію. Знімання відбувалися на трьох континентах, завдяки чому глядач ніби подорожує автентичними місцями: італійською Калабрією, де всім заправляє могутній дон Міну, потрапляє в Новий Орлеан, де знайомиться з родиною Лінвуд, та побуває в Мексиці, щоб очима спецпризначення побачити корупцію. Завдяки зйомкам у різних країнах та ретельному підходу до деталей, глядачі отримують правдиве зображення подій та місць. Історія розділена на три лінії. Покупці – італійська мафія з Калабрії, всередині якої зріє зрада. Брокери – заможна американська родина Лінвуд, яка володіє вантажними суднами. Саме вона має проконтролювати відправку та доставку вантажу до Європи. Продавці – солдати мексиканського спецназу, які полюють на злочинців. Проте й самі спецпризначенці замішані в корупційних схемах, таємно працюють на картель. У серіалі знялися талановиті актори, які майстерно передали складність та багатогранність своїх персонажів, їхню мову, додаючи глибини та емоційності історії. Головні ролі виконали британська акторка Андреа Райзборо ("Чорне дзеркало", "Облівіон", "Маргарет Тетчер: Довгий шлях до Фінчлі"), американський актор Дейн Де Гаан ("Місце під соснами", "Убий своїх коханих", "Нова Людина-павук 2. Висока напруга", "Валеріан та місто тисячі планет"), лауреат "Золотого глобуса", ірландський актор Гебріел Бірн ("Пацієнти"), італійський актор Джузеппе Де Доменіко ("Крейвен-мисливець", "Ущелина").

Серіал "НульНульНуль" — це не просто кримінальна драма, а глибоке дослідження теми, яке змушує замислитися над глобальними проблемами сучасного світу.

Тож не пропустіть показ серіалу 17-20 березня о 22:00 на телеканалі 2+2.