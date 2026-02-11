Експерт назвав реальний термін життя генераторів: подробиці

Генератор / © Getty Images

Реклама

Використання генераторів в Україні стало масовим явищем через російські атаки на енергетику, проте ці пристрої не можуть бути довготривалою основою для енергозабезпечення. Їхній технічний ресурс значно менший, ніж заведено вважати, а інтенсивна експлуатація швидко виводить обладнання з ладу.

Про це в ефірі Radio NV розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За словами експерта, генератори є винятково засобом покриття аварійних ситуацій. Вони можуть тимчасово заживити об’єкти критичної інфраструктури або приватні будинки, але не здатні замінити повноцінну енергосистему чи допомогти її відновити.

Реклама

Головна проблема полягає в короткому життєвому циклі цих пристроїв за постійного навантаження.

«У них період життя вкрай обмежений. Власники генераторів уже всі добре знають, що їх, по-перше, обслуговувати треба постійно, а по-друге, два роки інтенсивної експлуатації — і будь-який генератор з нами привітався і пішов собі, так би мовити, на звалище», — констатував Харченко.

Фахівець наголосив, що покладання на генерацію такого типу не може бути стратегією виживання на довгі роки.

Це обладнання потребує регулярного технічного огляду, заміни мастила та фільтрів, але навіть за ідеального догляду його механічний ресурс вичерпується досить швидко.

Реклама

«Тому генератори не є стабільною історією, не є чимось, що допоможе надовго», — підсумував експерт.

Нагадаємо, під час блекаутів електрогенератори допомагають забезпечити світло, однак їх неправильна експлуатація може призвести до отруєння чадним газом, пожеж або ураження струмом. У ДСНС наголошують: генератор є пристроєм підвищеної небезпеки, тому використовувати треба лише сертифіковані моделі та суворо дотримуватися інструкцій виробника.

Рятувальники радять встановлювати генератори винятково на відкритому повітрі — під навісом або в добре вентильованому технічному приміщенні, на безпечній відстані від будівель. Підключення має виконувати кваліфікований електрик з дотриманням правил заземлення і використанням справних кабелів.

Під час роботи важливо постійно контролювати технічний стан агрегата, не використовувати його у вологих умовах та робити регулярні перерви. Пальне треба зберігати окремо, у спеціальних каністрах і якомога далі від житлових будівель.

Реклама

У разі загоряння необхідно негайно знеструмити генератор і викликати ДСНС за номером 101. Рятувальники також нагадують про заборону встановлювати генератори в закритих приміщеннях, заправляти їх під час роботи, перевищувати навантаження та допускати до обладнання дітей або тварин.