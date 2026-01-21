Експерт пояснив, чому категорично не можна гріти цеглу на газу для обігріву домівки

Блекаут в Україні / © ТСН

Через масовані ракетні атаки Росії по енергетичній інфраструктурі тисячі українців стикаються з відсутністю тепла та світла. У пошуках порятунку від холоду громадяни часто вдаються до порад із соцмереж, зокрема — нагрівають цеглу на газових плитах. Однак експерти наголошують: такий метод є вкрай небезпечним.

Про це в інтерв’ю УНІАН розповів біолог та експерт із виживання Ростислав Шикула.

Головна небезпека нагрівання цегли на газовій конфорці полягає у виділенні чадного газу (CO). Це отруйна речовина без кольору і запаху, яка може вбити людину уві сні.

«Спалюючи газ у житлі, ми додаємо у атмосферу нашої кімнати чадний газ. Після нагрівання потрібно відразу випустити з приміщення увесь СО, а зробивши це, ми фактично нівелюємо всю користь від нагрівання цегли. Нагріваючи цей матеріал вдома, люди насичують приміщення великою кількістю СО, не провітрюють і потім лягають спати. У такому разі є ризик отруєння або навіть смерті», — пояснює Шикула.

Окрім того, сама цегла (особливо силікатна чи червона) при нагріванні може виділяти шкідливі хімічні домішки.

Яке каміння може вибухнути

Експерт також застеріг від використання випадкового каміння, знайденого на вулиці. Особливо небезпечним є каміння з водойм.

Річкове та морське каміння категорично не підходить. Під час нагрівання та вистигання воно може виділяти у повітря хлор та інші небезпечні випари.

Штучні матеріали (бетон, цегла) термічно нестабільні, можуть розтріскуватися або руйнуватися.

Якщо виникла критична потреба у такому виді обігріву (наприклад, у приватному будинку або в екстремальних умовах), експерт радить використовувати базальт або граніт.

Правила безпеки при нагріванні каміння:

Гріти виключно на вогнищі на вулиці (не на газу в квартирі). Температура нагріву — не більше 100-400 градусів. Заносити у приміщення в металевому відрі. Ставити відро на негорючу поверхню (бетон, плитка, металевий лист).

Яка є альтернатива

Шикула радить відмовитися від ризикованих експериментів із газом та каменем на користь перевіреного туристичного методу — використання води.

«Дешевше і безпечніше закип’ятити воду і залити окріп у грілку або звичайні пластикові пляшки. Цю грілку можна покласти на ковдру чи у спальний мішок. Таким чином ви будете зігріті половину ночі без ризику для життя», — резюмував експерт.

Цей метод дозволяє зберегти тепло тіла без спалювання кисню в кімнаті та ризику пожежі.

Нагадаємо, на тлі холодів МОЗ та лікарі закликають українців дотримуватися правил безпечного зігрівання: одягатися шарами, вживати теплу калорійну їжу, облаштовувати одну «найтеплішу кімнату» в оселі та уникати використання відкритого вогню. Медики також застерігають, що алкоголь не зігріває, а лише підвищує ризик переохолодження й отруєння чадним газом.