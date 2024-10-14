Експерт розповів, що в жодному разі не можна міняти у своєму автомобілі

Що не можна міняти в авто

Попри те, що існує великий вибір найрізноманітніших марок і моделей автомобілів,автомобілісти після покупки авто, намагаючись підлаштувати машину під себе, щось в ній змінюють. Але, у деяких випадках, як наголошують експерти це загрожує проблемами із законом.

Що ні в якому разі не можна змінювати в автомобілі

Багато водіїв в Україні змінюють оптику у своїх автомобілях. Зокрема, для кращої видимості у темноті ставлять ксенонові або галогенні фари на авто. За словами експертів робити це не можна, якщо це не передбачено конструкцією транспортного засобу. За подібні дії передбачено штраф у розмірі 510 гривень ч.2 ст.122 КУпАП .

Деякі автомобілісти замість штатного акумулятора в автомобілі ставлять батарею меншої ємності, аргументуючи це тим, що вона буде швидше заряджатися. Насправді це твердження позбавлене сенсу, оскільки під час заряджання лише поповнюється заряд, який було раніше витрачено, а батарея меншої ємності просто розряджатиметься швидше.

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