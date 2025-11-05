- Дата публікації
Експерт розповів, що обов’язково потрібно зробити зараз в саду: дві важливі обробки дерев
Важлива осіння обробка саду: захист рослин від хвороб і підготовка до зими
Як стверджують експерти садівництва, пізня осінь — це один з найважливіших періодів догляду за садом, оскільки саме зараз проводиться передостаннє та останнє обприскування, спрямоване на знищення збудників хвороб, які готуються зимувати на деревах та кущах. Саме ці обробки є запорукою здоров’я і багатого врожаю наступного року.
Передостання обробка саду: боротьба з активними хворобами
Цю обробку, за словами експертів, проводять до того, як з дерев повністю опаде листя, коли температура повітря ще відносно висока. Головна її мета — зменшити популяцію збудників хвороб.
Для такої роботи використовують системні фунгіциди, які ефективно працюють при низьких температурах. Можна, наприклад, використовувати хорус, або його аналог — мобіль.
Ці фунгіциди ефективні проти цілого комплексу поширених захворювань, таких як борошниста роса (особливо актуально для схильних до неї рослин), біла та бура плямистості (що стосується, зокрема, полуниці), а також сіра гниль ягід та інші недуги.
Великою перевагою препаратів типу мобіль чи хорус є їхня здатність працювати при відносно низьких температурах, починаючи вже від плюс п’яти градусів цельсія.
Обробку найкраще проводити при температурі близько +10∘c до +12∘c.
Стандартне дозування становить 3 грами препарату на 10 літрів води.
Для підвищення ефективності та допомоги рослинам у підготовці до зими до основного розчину рекомендується додати два важливі компоненти.
Прилипач. використання будь-якого прилипача (наприклад, ліпасам) значно покращує якість і ефективність обробки. Прилипач забезпечує рівномірне покриття листя і його стійкість до змивання росою чи дощем.
Монофосфат калію. Для покращення зимостійкості рослин до розчину додають монофосфат калію у кількості 15-20 грамів. калій та фосфор, що містяться у ньому, сприяють визріванню молодих пагонів та підвищують опірність рослин до морозу.
Остання (викорінююча) обробка саду
Після того, як все листя опаде з дерев, настає час для останньої, викорінюючої обробки.
Для цієї фази використовують препарати на основі мінеральної олії (наприклад, зимовіт).
Викорінююча обробка спрямована на знищення шкідників і збудників хвороб, які сховалися у тріщинах кори, під лусочками бруньок і готуються до зимівлі. Мінеральна олія створює плівку, яка блокує доступ кисню до шкідників та спор грибків, ефективно знешкоджуючи їх.
Саме така двохетапна осіння система захисту — передосіння (системний фунгіцид) та викорінююча (мінеральна олія) — дозволяє значною мірою оздоровити сад. це проста, але дуже ефективна допомога рослинам, яка гарантує, що наступного року вони будуть набагато здоровішими та дадуть кращий урожай.