Експерт розповів, що обов’язково потрібно зробити зараз в саду: дві важливі обробки дерев

Обробка саду восени

Як стверджують експерти садівництва, пізня осінь — це один з найважливіших періодів догляду за садом, оскільки саме зараз проводиться передостаннє та останнє обприскування, спрямоване на знищення збудників хвороб, які готуються зимувати на деревах та кущах. Саме ці обробки є запорукою здоров’я і багатого врожаю наступного року.

Передостання обробка саду: боротьба з активними хворобами

Цю обробку, за словами експертів, проводять до того, як з дерев повністю опаде листя, коли температура повітря ще відносно висока. Головна її мета — зменшити популяцію збудників хвороб.

Для такої роботи використовують системні фунгіциди, які ефективно працюють при низьких температурах. Можна, наприклад, використовувати хорус, або його аналог — мобіль.

Ці фунгіциди ефективні проти цілого комплексу поширених захворювань, таких як борошниста роса (особливо актуально для схильних до неї рослин), біла та бура плямистості (що стосується, зокрема, полуниці), а також сіра гниль ягід та інші недуги.

Великою перевагою препаратів типу мобіль чи хорус є їхня здатність працювати при відносно низьких температурах, починаючи вже від плюс п’яти градусів цельсія.

Обробку найкраще проводити при температурі близько +10∘c до +12∘c.

Стандартне дозування становить 3 грами препарату на 10 літрів води.

Для підвищення ефективності та допомоги рослинам у підготовці до зими до основного розчину рекомендується додати два важливі компоненти.

Прилипач. використання будь-якого прилипача (наприклад, ліпасам) значно покращує якість і ефективність обробки. Прилипач забезпечує рівномірне покриття листя і його стійкість до змивання росою чи дощем. Монофосфат калію. Для покращення зимостійкості рослин до розчину додають монофосфат калію у кількості 15-20 грамів. калій та фосфор, що містяться у ньому, сприяють визріванню молодих пагонів та підвищують опірність рослин до морозу.

Остання (викорінююча) обробка саду

Після того, як все листя опаде з дерев, настає час для останньої, викорінюючої обробки.

Для цієї фази використовують препарати на основі мінеральної олії (наприклад, зимовіт).

Викорінююча обробка спрямована на знищення шкідників і збудників хвороб, які сховалися у тріщинах кори, під лусочками бруньок і готуються до зимівлі. Мінеральна олія створює плівку, яка блокує доступ кисню до шкідників та спор грибків, ефективно знешкоджуючи їх.

Саме така двохетапна осіння система захисту — передосіння (системний фунгіцид) та викорінююча (мінеральна олія) — дозволяє значною мірою оздоровити сад. це проста, але дуже ефективна допомога рослинам, яка гарантує, що наступного року вони будуть набагато здоровішими та дадуть кращий урожай.