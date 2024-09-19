Експерти назвали 10 популярних автомобілів, які не проїдуть без ламання навіть 160 тисяч км

Придбання автомобіля є серйозним фінансовим рішенням, особливо в умовах війни та постійного зростання цін. Надійність машини, що надасть змогу заощадити на ремонті є одним з ключових факторів при її виборі.

Експерт в галузі автосервісу Джейкоб Картер визначив 10 моделей автомобілів, які значно частіше потребують ремонту після пробігу відмітки у 1650 000 км. Купуючи їх, на думку експерта, потрібно спочатку добре подумати. До списку потрапили як дорогі автомобілі, так і авто з середнього сегмента.

10 популярних, але не довговічних моделей автомобілів

Nissan Altima

Популярний седан середнього класу, який відомий своєю надійністю та комфортабельним інтер’єром, початкова ціна якого 904 500 грн (24 300 доларів США).

Однак, за словами Картера, вже після 160 000 км виникає проблема з безступінчастою трансмісією (CVT), що може призвести до значних витрат на ремонт.

BMW 3 Series

Початкова ціна цього розкішного, компактного авто, відомого своїми спортивними характеристиками та інтер'єром - 1 732 500 грн або 41 250 доларів США. Однак, як зазначає Картер, моделі BMW часто потребують дорогого технічного обслуговування, а після 160 000 км нерідко виникають проблеми з двигуном та електричними системами, що також збільшує витрати на експлуатацію.

Land Rover Discovery

Land Rover Discovery початковою ціною понад 2 млн 300 тисяч грн (55 250 доларів США) приваблює покупців своєю зовнішністю і позашляховими характеристиками. Проте репутація цієї моделі не дуже — в автомобіля після 160 000 км пробігу.часто виникають проблеми з пневмопідвіскою, електронікою і трансмісією.

Fiat 500

Fiat 500 – компактний і стильний автомобіль для міста, який відомий своєю маневровістю та європейським шармом. Стартова ціна 692 790 грн або 16 495 доларів США. Однак, на думку Картера, ця модель схильна до витікання оливи та інших проблем із двигуном. Ремонт цього автомобіля часто обходиться дорого через обмежений простір під капотом.

Jeep Wrangler

Jeep Wrangler – культовий позашляховик, який славиться своєю прохідністю і можливістю справлятися з будь-якими дорожніми умовами вартістю 1 259 790 грн (29 995 доларів США). Однак Картер підкреслює, що Wrangler часто страждає від проблем з іржею, а також несправностей у системі рульового управління і підвіски, що може потребувати значних витрат на ремонт.

Ford Fiesta

Ford Fiesta – популярний міський автомобіль, який приваблює ціною - 650 580 грн або 15 490 доларів США, економічністю і зручністю в управлінні. Однак Картер звертає увагу на часті проблеми, які можуть виникнути у цієї моделі вже після 160 тисяч км пробігу — це проблеми з трансмісією та електронікою.

Chrysler 200

Стильний седан середнього класу, що пропонує комфорт і практичність вартістю 933 240 грн або 22 220 доларів США. За даними Картера, ця модель часто потребує ремонту двигуна, трансмісії та електроніки на відносно ранніх стадіях експлуатації.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan приваблює своєю зовнішністю і зручним салоном, що робить його популярним вибором серед тих, хто шукає стильний і комфортний автомобіль. Початкова ціна авто 1 110 480 грн або 26 440 доларів США. Однак експерт зазначає, що після 160 000 км у цієї моделі нерідко виникають дорогі проблеми з трансмісією.

Mini Cooper

Mini Cooper вартістю 961 800 грн або 22 900 доларів США виділяється своїм унікальним дизайном і компактністю, його полюбляють ті, хоче виділитися на дорозі. Проте, на думку Картера, Mini страждає від регулярних проблем з витіканням оливи, ламанням турбіни, а також підвіскою та електричною системою.

Tesla Model S

Tesla Model S, відома своїми передовими технологіями та швидким розгоном, ціною понад 3 млн грн (81 190 доларів США) також може стати джерелом великих витрат на ремонт. після 160 000 км пробігу. Картер зазначає, що заміна акумуляторного блоку, яка може знадобитися на пробігу до 200 тисяч км, є дуже дорогою.

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