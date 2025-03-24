Експерти назвали головний колір волосся влітку 2025 року: як пофарбуватися, щоб мати модний вигляд

Хочете освіжити зовнішність, але без кардинальних змін? Паризький блонд – ідеальне рішення. Це не просто відтінок волосся, а втілення вишуканості, природної краси й легкої елегантності. 2025 року він стане наймоднішим серед блонд-тонів, адже поєднує в собі розкіш і невимушеність.

Паризький блонд – це не крижаний платиновий і не прохолодний скандинавський відтінок, що потребує безперервного догляду. Це м’який, природний колір з теплими медовими та пісочними переливами, які надають волоссю ефект ніжного сонячного сяйва – ідеальний вибір для тих, хто прагне зберегти світлий образ без зайвих турбот.

Цей відтінок люблять багато зірок, зокрема Марго Роббі, Лілі-Роуз Депп, Сієнна Міллер і Даян Крюгер. Кожна з них додає йому індивідуальності, підлаштовуючи під власний стиль. Головна фішка – максимальна натуральність. Завдяки особливій техніці фарбування створюється м’який градієнт, ніби сонце саме освітлило пасма, надаючи їм живого природного сяйва.

Як створити ефект паризького блонду

Домогтися цього відтінку допоможе досвідчений колорист, який володіє технікою балаяж. Саме вона забезпечує плавний перехід кольорів, уникаючи різких ліній та неприродних контрастів. Ще один ключовий момент – використання професійних фарб із доглядовими компонентами, що збережуть здоров’я волосся та додадуть йому м’якого сяяння.

Як зберегти красу паризького блонду

Щоб відтінок залишався яскравим і природно сяяв, варто використовувати безсульфатні шампуні, живильні маски та доглядові засоби з UV-фільтрами. Мінімум термостайлінгу – максимум здорового блиску й природної текстури!

Цей відтінок універсальний і гармонійно поєднується з будь-якою зовнішністю. Теплі медові нюанси чудово підкреслять засмаглу шкіру, додаючи їй сяяння, а більш прохолодні відтінки елегантно підкреслять витончену блідість, надаючи образу шляхетності.

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