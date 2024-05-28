Експерти назвали найбільш ефективні методи боротьби з капустянкою: проженете шкідника надовго

Метелик-білянка починає активно розмножуватися вже на початку травня. За сезон може з'явитися п'ять поколінь цього шкідника, що робить боротьбу з ним вкрай складною. На щастя можна використовувати ефективні народні методи.

Насамперед, спробуйте посадити поряд з грядкою капусти полин. Ця рослина буде ефективно відлякувати метелика, чим захищатиме весь урожай.

Досить ефективним засобом у боротьбі з капустянкою є настій гірчиці. Для його приготування у відро води додайте 2 ст. ложки гірчиці, стільки ж солі та 1 ч. ложку меленого чорного перцю. Добре перемішайте. Отриманою сумішшю ретельно обробіть грядку.

Позбутися білого метелика можна за допомогою золи і господарського мила. Для цього заздалегідь зберіть, а потім просійте деревну золу. Увечері, після того як рясно полили капусту, насипте на листя золу за допомогою дрібного сита. Хоча після такого оброблення рослина буде мати неохайний вигляд, але зола чудово відлякує шкідників. До золи можна додати натерте господарське мило.

Від капустянки також захищає тютюн, який можна замінити табазолом (суміш з деревної золи та тютюнового пилу). Його потрібно наносити на листя як і золу, після рясного поливання.

Захистити капусту від шкідника допоможе харчова сода, яку додатково можна змішати з борошном. Не любить метелик меленої кориці, яку можете посипати як на саме листя, так і на ґрунт довкола рослини.

Якщо обприскати капусту нашатирним спиртом, капустянка надовго забуде дорогу до вашої грядки. Для приготування розчину, розведіть 1 ст. ложку спирту у 1 л води.

Однак, слід розуміти, що всі ці методи дієві до першого дощу. Адже він змиє з листя засоби, тому капустянка знову почне атакувати насадження. Експерти радять для запобігання цього застромити у ґрунт кілька паличок (висота приблизно 50-60 см), а на вершину прив'язати шматки білої тканини. Капустянки думатимуть, що на грядці вже сидять метелики, і не прилетять туди, де є конкуренти. Хоча спосіб і може викликати посмішку, але він вкрай ефективний.

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