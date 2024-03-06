Експерти назвали найкращий сорт буряка для борщу: завжди виростає великим, соковитим і солодким

Українці використовують буряк не лише для приготування борщу, він входить до рецептів багатьох інших страв. А від того, наскільки солодкий та соковитий коренеплід залежить і результат готування.

Якщо ви шукаєте, який сорт столового буряка найсолодший, найсоковитіший і ще й має великі коренеплоди, варто прислухатися до порад експертів.

Сьогодні існує чимало сортів буряка, які підходять для вирощування вдома на грядці. Підбирають їх за кількома важливими ознаками, такими як легкість у вирощуванні, солодкість, соковитість, розмір. Втім, зазначають фахівці, важливу роль відіграє також якість ґрунту, в якому ви плануєте вирощувати культуру.

Коли мова йде про ранньостиглі сорти, а саме такі найчастіше вирощують українці в домашніх умовах, то найкращим за низкою різних ознак вважають саме сорт "Акація". Його головна особливість полягає у стійкості до хвороб, які найчастіше з'являються у буряків, а ще він може запросто витримати навіть довгу засуху.

Плоди "Акації" виростають великими, соковитими і солодкими, з вмістом цукру понад 18%, що і робить цей буряк ідеальним для приготування різноманітних страв, у тому числі і легендарного українського борщу.

А якщо навіть такому сорту не вистачає солодкого присмаку, можна звернутися до народних порад. Щоб додати солодкості і соковитості, змішайте 1 ч. ложку харчової солі і відро звичайної води. Цього домашнього добрива вистачить на 1 кв. метр.

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