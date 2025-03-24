Експерти назвали дію з пральною машиною, яка запобігає розмноженню бактерій: про це забувають

Попри те, що пральна машина створена для очищення речей, вона сама також потребує регулярного догляду. Однією з важливих процедур є зливання води, яке необхідне як для запобігання несправностям, так і для швидкого реагування у разі поломки чи збоїв в роботі.

Як зазначають в Real Simple, уміння правильно зливати воду з пральної машини стане в пригоді в різних ситуаціях. Наприклад, якщо пристрій раптово зупинився під час прання, залишивши барабан заповненим водою. Крім того, ця навичка буде корисною під час переїзду або якщо з машини почав виходити неприємний запах. Як же правильно злити воду?

Чому потрібно зливати воду з пральної машини

Зливання води з пральної машини має кілька важливих причин. По-перше, постійна волога та тепло в середині приладу сприяють розвитку бактерій, що може призвести до неприємного запаху і псування речей, тому важливо позбавлятися від зайвої вологи.

По-друге, якщо машина не зливає воду, це може свідчити про засмічення зливного шланга або помпи. Регулярне очищення дозволить уникнути витрат на дорогий ремонт.

Також перед перевезенням пральну машину необхідно спорожнити від води, щоб уникнути можливих пошкоджень під час транспортування. Якщо пральна машина не працює належно, зливання залишкової води допоможе запобігти витокам і пошкодженню підлоги.

Як часто потрібно зливати воду з пральної машини

Щоб запобігти несправностям, рекомендується зливати воду з машини кожні 3–6 місяців, а в умовах високої вологості — кожного місяця.

Якщо на дисплеї з'являються коди помилок, що вказують на зливні проблеми, необхідно спершу злити воду та очистити шланги.

Як зливати воду з пральної машини: інструкція

Щоб це зробити:

Вимкніть пральну машину від електромережі та перекрийте подавання води. Потім знайдіть зливний шланг, який розташований або на задній, або на передній панелі машини, і поставте відро під місце з’єднання шланга з апаратом. Тепер від’єднайте шланг і перевірте його на засмічення, наприклад, на ворсинки чи дрібні предмети, що могли потрапити всередину. Дайте воді повністю вийти, потім ретельно очистіть шланг і поверніть його на місце.

Переконайтесь, що шланг правильно підключений, перед тим як знову включити пральну машину.

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