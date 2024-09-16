Експерти назвали п’ять найкращих вживаних, невибагливих в обслуговуванні авто за 300 тисяч гривень

В сьогоднішніх реаліях більшість автомобілістів в Україні шукають для купівлі машини на вторинному ринку. На ринку вживаних автомобілів можна вибрати практичні, невибагливі в обслуговуванні бюджетні авто із пробігом. Навіть, якщо у вас обмежений бюджет за 300 000 гривень можна відшукати невибагливу в обслуговуванні машину.

Експерти склали список моделей вживаних машин, які радять купувати 2024 року автомобілістам з обмеженим бюджетом. Вони перевірені часом та тривалою експлуатацією і не дорогі. Головні критерії – це їх надійність та практичність, саме ті якості, на які покупці найчастіше звертають увагу.

Kia Rio

Це популярна модель в Україні з надійним двигуном та міцною підвіскою. Моделі 2011 -2012 років випуску в хорошому стані можна купити за 300 000 гривень.

Mazda 3

Mazda 3 - це не лише міцна та надійна машина, а ще й, на думку автолюбителів, машина симпатичної зовнішності. За 300 тисяч гривень можна купити версію Mazda 3 2008 – 2009 років випуску.

Ford Mondeo

Знайти надійну та невибагливу в обслуговуванні модель в хорошому стані за 300 тисяч гривень буде непросто, але можливо. Як стверджують експерти, найімовірніше це буде версія 2007 – 2008 років випуску з МКПП і пробігом за 200 тисяч кілометрів.

Citroen C4

Citroen C4 у версій 2008 – 2010 років випуску з хорошою для своїх років комплектацією та надійним мотором можна купити за 300 000 гривень у непоганому стані.

Skoda Fabia

Модель, колись дуже популярна і сьогодні може похвалитися відмінними характеристиками. За 300 000 гривень можна знайти версію 2009 – 2010 років з хорошою комплектацією з надійним 1,4-літровим двигуном і МКПП.

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