Експерти розкрили головний секрет кухні: чи насправді не можна ставити в холодильник гарячі страви

Українці знають, що ставити в холодильник гарячий суп чи кашу не можна. Але хто знає, чому? Це просто традиція чи правило безпеки техніки? Давайте розбиратися.

В запитання, чи гаряче можна ставити в холодильник, є сенс. Адже, чим швидше ми приберемо залишки їжі, тим менше бактерій розмножиться всередині. Але чи можна ставити страви, які все ще гарячі?

Насамперед, варто зазначити, що ця дія пов'язана одразу з двома проблемами. Справа зовсім не в температурі їжі, а в холодильнику і інших продуктах, які там стоять. Якщо ви приберете всередину щось з високою температурою, то і навколишня температура збільшиться. А це означає, що холодильнику знадобиться більше енергії, щоб підтримувати задані параметри.

Ще одна проблема — в скупченні льоду і води. Навіть ті холодильники, які мають функцію саморозморожування, потребують щорічного обслуговування. А все тому, що техніка "висушує" продукти і повітря, через що внизу починає з'являтися зайвий кондесат (в тому числі і в морозилці, який там перетворюється на лід).

Саме тому ставити каструлі з гарячими стравами в холодильник не рекомендується. Особливо, якщо їх потрібно підсунути до задньої стінки. Вода починає активно випаровуватися і це з часом призводить до скупчення води і льоду.

Як довго чекати на те, щоб поставити каструлю в холодильник

Експерти кажуть, що найкраще прибирати залишки їжі в холодильник протягом двох годин після приготування. Після закінчення цього терміну бактерії вже починають активно розмножуватися, перетворивши їжу на харчове отруєння в майбутньому.

За дві години гаряча страва достатньо охолоне, щоб в холодильнику не піднімалася температура надто критично.

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