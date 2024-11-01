Експерти розповіли, чи дійсно кішки запам'ятовують господарів і як швидко вони можуть вас забути

Часто господарів пухнастиків цікавить запитання, чи будуть кішки їх пам'ятати після тривалої відпустки або відрядження.

Деякі коти встигають засумувати за своїм господарем буквально за один день, зустрічаючи його ввечері з таким виглядом, наче вони провели на самоті цілий тиждень. Інші можуть навіть не повернути голови, коли людина повертається додому. Але що станеться, якщо ви поїдете надовго? Чи встигне кішка вас забути?

Особливості пам'яті та мозку котів

Хоча котячий мозок менший за людський, він дуже схожий на наш. Він так само складається з лобової, потиличної, скроневої, тім'яної частин, а також містить сіру і білу речовини. Відповідно п'ять відчуттів, що і у людей, передають ту саму інформацію.

Вчені давно з'ясували, що коти здатні запам'ятовувати. За їхню пам'ять відповідає велика кількість нейронів, які зосереджені в сірій речовині головного мозку. В кожному нейроні зберігається частина спогадів. Коли активується правильна їх комбінація, то кішка згадує певну річ.

Короткочасна і довготривала пам'ять у котів

Кішки перевершують собак за можливостями короткочасної пам'яті. Вони можуть пам'ятати деякі речі до 16 годин, тоді як собаки — лише до 5 хвилин. А довготривала пам'ять у котів ще краща. Хоча тварині важко запам'ятати багато людей чи різних місць, зате ті, де вона бувала часто, відкладається в пам'яті на довгі роки. Деякі кішки навіть можуть пам'ятати своїх перших господарів все життя.

Фахівці стверджують, що пам'ять котів така ж, як пам'ять у дитини дошкільного віку. Тому дуже важливо соціалізувати вихованця у ранньому віці.

Що про пам'ять котів кажуть експерти

Як коти реагують на розлуку з господарем: чи згадають вони його / Фото: Unsplash

Думки вчених з приводу пам'яті котів розділилися. Одні вважають, що вона у них дуже хороша, а тому тварина може згадати свого господаря навіть після довгої розлуки. Інші ж схильні вважати, що коти здатні запам'ятати лише яскраві емоції — зручну лежанку, улюблену іграшку, смачний корм.

Деякі вчені навіть вважають, що людина так і не змогла до кінця одомашнити, а тварини живуть поряд лише через те, що їм так зручно. Однак, одне можна стверджувати напевно — кішки це не зграйні тварини. Вони залишаються одинаками, тому в їхніх генах закладена здатність вижити без людей. Навіть незважаючи на тисячі років одомашнення.

Тим не менше, є такі породи кішок, які надзвичайно сильно прив'язані до людини і можуть навіть хворіти за відсутності господаря.

Чи пам'ятає кіт господаря

Вчені дійшли висновку, що коти краще запам'ятовують саме яскраві емоції. Але чи пам'ятають вони свого господаря, тоді відповідей може бути кілька. Якщо людина займала надзвичайно важливе місце у житті тварини, то так. Однак, якщо кіт вас навіть не помічав, тоді, можливо, й ні. А якщо ви буди джерелом негативних емоцій, то, звісно, згадає, але це будуть зовсім не приємні спогади.

Японськими вченими навіть був проведений експеримент. Вони дослідили поведінку двадцяти домашніх кішок різних вікових груп і порід. В ході цього дослідження було створено умови, що коти не могли бачити своїх господарів, а лише чули їхні голоси. При цьому, тварин намагалися "заплутати", вмикаючи також голоси незнайомців.

З'ясувалося, що кішки краще реагують саме на звук голосу свого господаря, а не незнайомої людини.

Чи може кіт нудьгувати без господаря

Насправді, може. Особливо, якщо кіт сам обрав для вас роль "улюбленого господаря". Він блукатиме по будинку, шукаючи вас, тягатиме ваш одяг, спатиме у вашому ліжку. Проте, вчені так і не зрозуміли, за чим саме нудьгує кіт: за самою людиною чи звичним порядком речей.

Відповідь же на запитання, скільки кішка буде пам'ятати свого господаря, дуже індивідуальна. Тут все залежить від того, наскільки тварина прив'язана до людини.

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