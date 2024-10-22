Експерти розповіли, чим небезпечний конденсат на вікнах, і поділилися, як запобігти його появі

У холодні осінні та зимові місяці дуже часто на склі вікон утворюється конденсат. Здавалося б, це ж просто вода, в чому її небезпека? Однак, насправді конденсат може призвести до цілого ряду серйозних проблем, якщо його не позбутися.

Насамперед, слід запам'ятати, чим вищий рівень вологи в приміщенні, тим більше конденсату з'являтиметься. Якщо його просто залишити на вікнах, то він почне накопичуватися на підвіконні, що викличе сплеск зростання плісняви в квартирі або будинку. А це — дійсно серйозна проблема як для самої будівлі, так і для вашого здоров'я.

Згідно з даними Національної служби охорони здоров'я Великої Британії, цвіль є причиною респіраторних захворювань і алергічних реакцій, вона небезпечна для тих, хто страждає на астму. А за твердженнями Лондонської організації з видалення плісняви, грибок завдає серйозної шкоди оселі, він "послаблює" цілісність стелі, стін, підлоги.

Що робити, щоб не було конденсату на вікнах

Звичайно, існує кілька простих методів, які допоможуть позбутися конденсату. Проте, на жаль, більшість з них доведеться періодично повторювати, щоб в приміщенні не з'явилася пліснява.

Як розповів британський експерт, заступник виконавчого директора Асоціації з догляду за нерухомістю (PCA) Джеймс Беррі виданню The Express, є цілих п'ять способів "прогнати" підвищену вологість з вашої оселі. Першим кроком, за його словами, є повна відмова від сушіння мокрої білизни вдома. Вона значно підвищує рівень вологи.

Також експерт радить оглянути вентиляцію в будинку або квартирі, щоб переконатися, що вона працює належним чином. Наприклад, щоб впоратися з пилом, брудом і павутинням, можна навіть просто пройтися ґратами, що закривають вентиляційний отвір, пилососом. Так ви збільшите потік повітря.

В холодну пору року слід внести деякі зміни в процес приготування їжі. Насамперед, зменшуйте температуру варильної поверхні, закривайте каструлі і сковороди кришками, а ще відкривайте вікна на кухні. Це дуже важливо, адже саме під час цього звичного процесу велика кількість вологи, що випаровується, залишається на вікнах і стінах.

Також експерт розповів про незвичний для українців спосіб, який стосується ванни. Коли ви приймаєте ванну чи душ, то наливайте спочатку холодну воду, яка, за словами Джеймса, допоможе зменшити на 90% кількість пари, і тільки після цього додавайте гарячу. Не забувайте завжди зачиняти двері до ванної кімнати.

Останнім способом уникнути появи конденсату в квартирі або будинку є підтримання правильної температури. Якщо на батареях стоять термостати, то зробити це буде досить просто. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує підтримувати температуру повітря в вітальні на рівні +21 градуса, а в спальні — +18 градусів. При цьому важливо, щоб вона залишалася такою протягом всього дня.

Ну а якщо конденсат все ж з'явився, найпростіше, що ви можете зробити — це витерти його сухою ганчіркою.

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