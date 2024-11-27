Експерти розповіли, що потрібно зробити, щоб пуховик був, як новий, навіть після десятого прання

Якщо ви будете правильно доглядати за пуховиком, то матеріал матиме вигляд, наче щойно з магазину, а пух ніколи не зіб'ється.

В зимовий період пуховик є незамінною частиною гардеробу більшості людей. Він дарує тепло та має стильний вигляд. Однак, дуже легко цю річ зіпсувати "неправильним" доглядом. Якщо ви не будете дотримуватися певних правил під час прання, то пух зіб'ється і пуховик втратить свою форму.

Щоб під час прання зберегти не лише термічні властивості пуховика, але й його зовнішній вигляд, фахівці рекомендують запам'ятати кілька важливих правил:

Для прання пуховика в машині краще обирати найделікатніший режим з найменшою кількістю обертів під час віджимання. Встановлюйте мінімальну температуру прання — не вище 30 градусів. Тоді пух не збиватиметься в грудочки, а матеріал не буде "сідати". Краще замінити порошок для прання гелем, адже за низької температури гранули можуть не розчинитися повністю, через що на матеріалі залишаться плями. Щоб точно відіпрати всі залишки засобу для прання, додайте ще одне полоскання — тоді на тканині не буде неприємних розводів. Обов'язково перевірте кишені пуховика перед пранням, витягніть гроші, навушники й інші предмети. Під час намокання деякі з них можуть пустити фарбу й зіпсувати матеріал, або навіть пошкодити пральну машину. Застебніть всі ґудзики, блискавки, кнопки перед запусканням прання. Також разом з пуховиком радять покласти кілька тенісних м'ячиків — вони допоможуть уникнути збивання пуху, рівномірно розподіливши його поверхнею.

Дотримуючись таких нескладних правил, ви зможете насолоджуватися комфортом і теплом улюбленого пуховика навіть після десятого прання.

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