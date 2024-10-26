Експерти розповіли, скільки років в середньому живуть кішки: домашні і вуличні

Кішки — одні з найпопулярніших домашніх тварин в світі. Звичайно, у господарів виникає запитання: скільки років може прожити їхній улюбленець.

Тривалість життя кішки залежить від різних чинників, кажуть експерти. Зокрема:

породи (деякі можуть мати схильність до генетичних хвороб);

імунітету самої тварини;

правильного харчування;

регулярних щеплень;

ветеринарних оглядів;

способу життя (вільно живе, домашня, вулична).

Так, середня тривалість життя диких кішок (тих, що живуть на вулиці і їх неможливо впіймати, щоб, наприклад, відвезти на кастрацію) становить біля 4 років. Хоча часто кошенята так і не досягають дорослого віку.

Коти, які живуть вільно (на вулиці), але регулярно підгодовуються, можуть прожити до 8 років. Це пояснюється тим, що їхні невиліковні хвороби розвиваються пізніше.

Звичайно, домашні кішки живуть найдовше. В середньому така тварина може прожити 12-18 років. Але ці цифри відносяться до тих котів, які взагалі не живуть на вулиці. Вуличні тварини наражаються на небезпеку тим, що можуть потрапити під автомобіль, з'їсти отруєну мишу чи натрапити на злих собак (або й людей).

Щоб подовжити життя кішці, їй необхідні регулярни огляди у ветеринара, вакцинація, дегельмінтизація, щеплення від хвороб. При цьому, навіть якщо тварина ніколи не виходить на вулицю, всі ці маніпуляції важливі. Віруси, яйця гельмінтів, бактерії ми приносимо в будинок на підошвах взуття чи одязі.

Також, слід зазначити, що після кастрації або стерилізації котам більше не загрожують деякі хвороби репродуктивної системи.

Кішки — це м'ясоїдні тварини, а тому основу їхнього раціону повинні становити м'ясні продукти. Можете обирати вологі корма, які містять високий відсоток м'яса, іноді можна давати кішкам філе. Якщо тварина їсть багато сухого корму, слідкуйте, щоб вона також вживала достатньо води.

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