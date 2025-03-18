Експерти розповіли, за якої температури прати рушники: це не 30 і навіть не 40 градусів

Фахівці розповіли про методи, які дозволяють не лише усувати всі бактерії, а й подовжити строк використання рушників.

Вимити рушники, позбувшись від шкідливих бактерій, не завдаючи шкоди тканині, – задача доволі складна. Для цього важливо врахувати низку аспектів, зокрема правильно обрати температуру та режим прання. Завдяки цьому можна досягти бездоганної чистоти та подовжити життя рушників.

Яку температуру виставити під час прання рушників

Багато жінок вважають, що рушники краще прати за температури не вище 30-40°C, адже за таких умов тканина не псується й зберігає свою форму. Однак це не зовсім так, адже при таких температурах вдається позбутися лише поверхневих забруднень.

Фахівці одностайно радять прати рушники за температури 60°C. Це оптимальна температура, яка не тільки ефективно очищує від плям, але й знищує всі шкідливі бактерії, що накопичуються в тканині. Якщо цього не зробити, рушники можуть зберігати неприємний запах навіть після прання, а у деяких людей можуть викликати алергічні реакції чи подразнення шкіри.

Як правильно прати рушники в пральній машині: ще поради

Існує кілька важливих рекомендацій, які варто враховувати при пранні рушників:

Уникайте прання рушників разом з іншими речами, особливо яскравими, щоб уникнути фарбування світлих тканин. Вибирайте ефективний, але м’який мийний засіб, щоб рушники залишались пухнастими та приємними на дотик. Для покращення якості прання та м’якого пом’якшення тканини додайте трохи соди до прального засобу.

Дотримуючись цих порад, ви отримаєте рушники, які будуть не лише чистими і м’якими, а й зберігатимуть свіжий вигляд, як нові, протягом довгого часу.

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