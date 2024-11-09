Експерти відповіли, чи можна сушити мокрі речі на батареї: ви будете здивовані

Коли приходять справжні холоди, багато хто задається запитанням, чи можна сушити речі на батареї опалення. Що про це кажуть експерти?

Сушіння мокрого одягу після прання на свіжому повітрі може бути непростим завданням восени і взимку. Тому інколи в голову приходить думка, а що, якщо висушити його на батареї опалення? Однак, і сантехніки, та й інші фахівці сходяться на тому, що таке рішення матиме небажані наслідки.

Звичайно, може здаватися, що сушити речі на батареї — ефективно та й економно. Адже вона все-рівно увімкнена. Та на практиці це не лише дорого, але ще й шкідливо для вашого будинку. І ось кілька причин, чому від такої ідеї краще відмовитися:

Зростання платіжок за опалення — як пояснює експерт в галузі опалення Джордан Ченс, коли на батареї лежить мокрий одяг, то він блокує тепло, тому радіатор змушений працювати інтенсивніше. Якщо ви, при цьому, використовуєте термостат, щоб відрегулювати температуру, то прилад споживатиме більше енергії, щоб підтримувати задане тепло.

Поява конденсату, який стає причиною плісняви — мокрий одяг на радіаторі підвищує рівень вологи в приміщенні, випаровування осідають на стінах та вікнах, з'являється конденсат, а це сприяє появі плісняви.

Небезпека для вашого здоров'я — пліснява, що з'являється в будинку через надмірну вологість, стає причиною різноманітних хвороб. Також вона може спричинити респіраторні захворювання, алергії, посилювати хронічні хвороби дихальних шляхів.

Як правильно сушити речі в квартирі чи будинку, щоб було безпечно

Є кілька способів, що більш економні та безпечні. Наприклад, ви можете використовувати підлогову сушарку. Це чудовий варіант, адже її можна поставити близько до радіатора, щоб на мокрий одяг йшло тепло. Щоб поліпшити циркуляцію повітря і не дати конденсату утворюватися, обов'язково провітрюйте приміщення.

Якщо вам доводиться надто часто сушити одяг в приміщенні, подумайте про те, щоб придбати зволожувачі чи осушувачі повітря. Завдяки цим пристроям можна контролювати рівень вологи в кімнаті, що зменшує можливість утворення конденсату, а потім і плісняви.

За можливості завжди сушіть одяг на балконі чи веранді. Холодне, але сухе повітря допоможе уникнути застою вологи.

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