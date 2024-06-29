Експерти з клінінгу поділилися секретом, як помити підлогу так, щоб виблискувала цілий тиждень

Цим народним засобом запросто можна вимити навіть найбруднішу підлогу. Після нього ви не побачите ані плям, ані розводів, а поверхня виблискуватиме чистотою ще довго.

Багато хто задумується, чи можна досягнути ідеальної чистоти підлоги, не використовуючи при цьому хімічні засоби для її миття. Звичайно, що так. Для цього вам знадобиться всього лише один інгредієнт, який точно знайдеться в домашній аптечці багатьох українців. Мова йде про нашатирний спирт.

Додайте всього лише одну ложку цього засобу до відра води і побачите, що після миття підлога буде сяяти неймовірною чистотою. Цей секрет знають всі працівники професійного клінінгу.

Нашатир (аміак) є потужним засобом для чищення. Якщо використовувати його для миття різноманітних поверхонь в будинку, в тому числі й підлоги, то вони стануть не лише чистими, але й блискучими, не матимуть розводів, які часто залишаються після звичайних мийних засобів. Додатково нашатирний спирт ще й бореться з мікробами і забезпечує гігієнічне очищення.

Цей аптечний засіб не лише заощадить ваші кошти, але й значно пришвидшить процес прибирання. Наприклад, його додатково можна використовувати для миття скляних поверхонь, щоб на них не залишалося розводів. А ще гарний результат він показує на ламінаті, плитці, лінолеумі.

Однак, під час миття підлоги ви можете додавати у воду не лише нашатирний спирт. Непогано зарекомендували себе ефірні олії. Всього кілька крапель і ви отримаєте приємний аромат в оселі. Ще вони мають антибактеріальний ефект. Для видалення стійких забруднень і жиру використовуйте оцет і соду.

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