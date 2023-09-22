Експерти з питань волосся поділилися, які зачіски найкраще підійдуть для видовженого обличчя

Коли йдеться про найкращі зачіски для довгих обличь, важливо пам'ятати, що вони повинні збалансувати зовнішній вигляд і пом'якшити кути. Яка стрижка підійде на довге обличчя — думка експертів.

Якщо у вас довге чоло або обличчя помітно довше, ніж ширше, експерти з питань волосся рекомендують почерпнути натхнення у зірок, які також мають подовжені риси. Наприклад, перукар Джон Стедман, засновник салону Cutting Company з 35-річним досвідом у цій галузі, розповів про правило №1 — не обирайте жорсткі зачіски, які підкреслюють довге обличчя. Найкраще вкорочує обличчя чубчик, але потрібно також правильно підстригтися, щоб весь образ виглядав збалансованим.

Бічний проділ

Розі Хантінгтон-Вайтлі / Фото: Associated Press

За словами експертів — це найкраща зачіска для видовженого обличчя, яка додасть багато об'єму і трішки збалансує риси. Такий варіант, наприклад, можна побачити на моделі Розі Хантінгтон-Вайтлі. А ще так ви створите особливу атмосферу Голлівуду 1940-х років. За словами експерта з волосся з клініки Vera, Гекхана Вайні, бічний проділ дозволяє пом'якшити риси обличчя та ще й не потребує особливого догляду. Все, що вам потрібно це гребінець.

Довгий чубчик

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

Саме таку зачіску полюбляє Кейт Вінслет. Вона допомагає збалансувати обличчя, оскільки покриває область між волоссям і бровою, зменшуючи довжину на кілька сантиметрів. Крім того, таку зачіску легко укладати. Перукар Гекхан Вайні також стверджує, що довгий чубчик можна запросто перетворити на довгий багатошаровий чубчик за бажанням. Така стрижка підходить для будь-якого типу волосся.

Стрижка піксі

Люпіта Ніонго / Фото: Associated Press

Це чудовий варіант для довгого худого обличчя, адже піксі підкреслює лінію щелепи, вилиці і шию, що дуже важливо для подовжених рис. Експертка з догляду за волоссям Ніколь Петті також вказує, що така стрижка підходить для тих, хто не хоче вранці витрачати надто багато часу на вкладання. Також для довгого обличчя підходять і більш сучасні варіанти піксі: біксі і міксі.

Стрижка Pageboy

Ешлі Сімпсон / Фото: Associated Press

Таку стрижку полюбляє Ешлі Сімпсон і вона виглядає дуже ефективно, особливо на подовженому обличчі з чубчиком. Найкраще підбирати цей варіант, якщо у вас густе волосся. Подібна зачіска була дуже популярною у 1950-60-х роках і знову повернулася в моду.

Текстурований боб

Джуліанна Гафі / Фото: Associated Press

Текстурований боб — зачіска як у Джуліанни Гафі. Вона чудово підходить для довгого обличчя. Така стрижка виглядає дуже витончено і добре поєднується з хвилястим волоссям, незалежно від того густе воно чи тонке. Такий боб можна робити з чубчиком чи без нього, за вашим бажанням.

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