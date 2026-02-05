Експертка назвала 11 ознак, які доводять, що ваш собака вас справді любить

Собака / © Associated Press

Собаки не вміють говорити словами, але постійно «зізнаються» господарям у любові через поведінку. Експертка з поведінки собак докторка Емма Скейлз-Теобальд пояснила, які сигнали найчастіше означають щиру прихильність чотирилапих.

Про це повідомило видання Express.

Дослідження показало: коли собаці кажуть «Я тебе люблю», її серцевий ритм зростає в середньому на 46,2%. Це свідчить, що тварини не просто реагують на інтонацію, а емоційно залучені у взаємодію з людиною.

За словами Емми Скейлз-Теобальд, один з головних проявів любові — прагнення фізичного контакту. Погладжування стимулює вироблення окситоцину — «гормону кохання» — і в людини, і в собаки. Якщо пес виляє хвостом, має м’який погляд і розслаблену позу, йому приємна така близькість. А коли він штовхає руку носом, це пряме прохання: «Не зупиняйся».

Любов також проявляється у бажанні бути поруч — лежати біля ніг, сідати на коліна або просто перебувати в одній кімнаті. Деякі собаки буквально слідують за господарем усюди, демонструючи відданість і довіру. Ще один знак — коли тварина приносить улюблену іграшку: це спосіб поділитися «цінністю» та запросити до спільної взаємодії.

Оголений живіт і перевертання на спину зазвичай свідчать про повну довіру, але експертка радить завжди зважати на контекст. Напружене тіло, притиснуті вуха чи підібраний хвіст можуть говорити не про любов, а про тривогу чи покірність.

Сон поруч із людиною — ще один показник сильного зв’язку, адже під час відпочинку собаки найвразливіші. А облизування часто є знаком прихильності, хоча нав’язлива поведінка може сигналізувати про стрес чи дискомфорт.

Фахівчиня наголошує: уважне спостереження за мовою тіла допомагає відрізнити жести любові від ознак напруження. Розуміння цих сигналів не лише зміцнює зв’язок із собакою, а й дозволяє своєчасно подбати про його емоційний добробут.

