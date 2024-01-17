Експертка назвала невдалу зачіску, яка підкреслює ознаки старіння: жінкам старше 40 слід її уникати

Зачіски можуть змінюватися залежно від тренду, але не завжди потрібно беззастережно слідувати моді, особливо це стосується жінок 40 плюс.

Звичайно, кожен має право носити таку зачіску, яка йому подобається, але є такі, які візуально роблять на вигляд жінок старшими. Від якої зачіски потрібно відмовитись жінкам старше 40 років, яка підкреслює ознаки старіння, розповіла стилістка та косметолог Ганіма Абдулла.

Йдеться про стрижку з прямим густим чубчиком, яка привертає увагу до зморшків і всіх вікових змін.

Густий, рівний чубчик може здатися сміливим рішенням, але Ганіма Абдулла попереджає, що вона може зробити вас старшими, оскільки привертає увагу до зморшків, а не обрамляє ваше обличчя чи підкреслює вилиці.

Такий чубчик привертає всю увагу до області очей, гусячі лапки чи лінії посмішки стають центром уваги.

фото:.express.co

Тому експертка радить уникати такого чубчика, густа, тупа смуга волосся над бровами може «підкреслити всі ознаки віку на обличчі».

Якщо ви хочете мати зачіску з чубчиком, вибирайте чубчик-шторку, оскільки «він підійде майже будь-якому обличчю в будь-якому віці» і є ідеальним для «зрілих жінок». Такий чубчик акуратно обрамляє обличчя, відволікаючи увагу від серйозних ознак старіння. Більше того такий чубчик може зробити обличчя меншим і стрункішим, якщо зачіска закінчується на рівні щік.

Чубчик шторка