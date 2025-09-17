Експертка розповіла, як приготувати найкращий плямовивідник вдома: візьміть всього три інгредієнти

Як приготувати домашній плямовивідник / © unsplash.com

Нещодавно відома в Польщі експертка з організації простору Уршуля Гриневицька, більш відома в соцмережах як @lux.ula, поділилася перевіреним рецептом домашнього засобу для виведення плям, який справляється навіть із найстійкішими забрудненнями. Для його приготування знадобляться всього три інгредієнти:

¼ склянки мийного засобу для посуду (краще білого кольору);

½ склянки харчової соди;

¼ склянки перекису водню (бажано 6–9% концентрації).

Як приготувати ефективний засіб для видалення плям

Просто ретельно змішайте всі інгредієнти у невеликій мисці: мийний засіб, соду та перекис водню.

За порадою Уршулі, нанесіть отриману суміш на пляму, трохи потріть, залиште на кілька хвилин, а потім ще раз обережно очистіть. Після цього змийте теплою водою — все готово.

За словами експертки, цей домашній засіб ідеально підходить для видалення плям з одягу, килимів і матраців.

Пам’ятайте, що перекис водню має відбілювальний ефект, тож використовуйте цей засіб лише на світлих або білих тканинах.