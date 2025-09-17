- Дата публікації
Експертка розповіла, як приготувати найкращий плямовивідник вдома: візьміть всього три інгредієнти
Хочете назавжди позбутися впертих плям на одязі, килимі чи матраці? Експертка із домашнього господарства розкрила простий рецепт домашнього засобу для виведення плям, що складається всього з трьох інгредієнтів. За її словами, він діє швидко, ефективно і майже нічого не коштує.
Нещодавно відома в Польщі експертка з організації простору Уршуля Гриневицька, більш відома в соцмережах як @lux.ula, поділилася перевіреним рецептом домашнього засобу для виведення плям, який справляється навіть із найстійкішими забрудненнями. Для його приготування знадобляться всього три інгредієнти:
¼ склянки мийного засобу для посуду (краще білого кольору);
½ склянки харчової соди;
¼ склянки перекису водню (бажано 6–9% концентрації).
Як приготувати ефективний засіб для видалення плям
Просто ретельно змішайте всі інгредієнти у невеликій мисці: мийний засіб, соду та перекис водню.
За порадою Уршулі, нанесіть отриману суміш на пляму, трохи потріть, залиште на кілька хвилин, а потім ще раз обережно очистіть. Після цього змийте теплою водою — все готово.
За словами експертки, цей домашній засіб ідеально підходить для видалення плям з одягу, килимів і матраців.
Пам’ятайте, що перекис водню має відбілювальний ефект, тож використовуйте цей засіб лише на світлих або білих тканинах.