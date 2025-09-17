ТСН у соціальних мережах

198
1 хв

Експертка розповіла, як приготувати найкращий плямовивідник вдома: візьміть всього три інгредієнти

Хочете назавжди позбутися впертих плям на одязі, килимі чи матраці? Експертка із домашнього господарства розкрила простий рецепт домашнього засобу для виведення плям, що складається всього з трьох інгредієнтів. За її словами, він діє швидко, ефективно і майже нічого не коштує.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Як приготувати домашній плямовивідник

Як приготувати домашній плямовивідник / © unsplash.com

Нещодавно відома в Польщі експертка з організації простору Уршуля Гриневицька, більш відома в соцмережах як @lux.ula, поділилася перевіреним рецептом домашнього засобу для виведення плям, який справляється навіть із найстійкішими забрудненнями. Для його приготування знадобляться всього три інгредієнти:

  • ¼ склянки мийного засобу для посуду (краще білого кольору);

  • ½ склянки харчової соди;

  • ¼ склянки перекису водню (бажано 6–9% концентрації).

Як приготувати ефективний засіб для видалення плям

Просто ретельно змішайте всі інгредієнти у невеликій мисці: мийний засіб, соду та перекис водню.

За порадою Уршулі, нанесіть отриману суміш на пляму, трохи потріть, залиште на кілька хвилин, а потім ще раз обережно очистіть. Після цього змийте теплою водою — все готово.

За словами експертки, цей домашній засіб ідеально підходить для видалення плям з одягу, килимів і матраців.

Пам’ятайте, що перекис водню має відбілювальний ефект, тож використовуйте цей засіб лише на світлих або білих тканинах.

198
