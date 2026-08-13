Експертка з довголіття розповіла про ранковий ритуал, щоб бути завжди молодими, як в 21 (фото)

Найкращі ранкові ритуали для молодості Фото ілюстративне / © www.freepik.com/free-photo

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У 39 років, під час п’ятого циклу ЕКЗ, Леслі Кенні діагностували ревматоїдний артрит, вовчак і тиреоїдит Хашимото. Лікарі прогнозували їй життя з болем і дискомфортом. Однак жінка вирішила змінити спосіб життя і, за її словами, їй вдалося досягти ремісії симптомів.

Про жінку йдеться у матеріалі dailymail.

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Зараз Кенні 61 рік. Вона називає себе експерткою з довголіття та стверджує, що результати аналізу крові, який оцінює імунні маркери, відповідають «біологічному віку» 21 року.

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Леслі Кенні Фото Times Newspaper

Жінка з Оксфорда, яка виховує двох дітей, розповіла, що змінила харчування, сон, рівень стресу та фізичну активність, а також використовувала методи, які вважає науково обґрунтованими. За її словами, вже через шість місяців симптоми хвороб перейшли в ремісію. У 42 роки вона завагітніла природним шляхом, а в 43 народила дитину.

При цьому Кенні наголошує, що не існує одного способу чи ранкового ритуалу, який здатен «повернути біологічний годинник назад».

«Мій підхід до довголіття формувався десятиліттями і охоплює харчування, сон, рух, стрес і науково обґрунтовані методи», — сказала вона.

Водночас експертка вважає, що невеликі щоденні звички можуть у сукупності впливати на те, наскільки добре людина старіє.

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Вівсянка на сніданок

Свій ранок Кенні починає з вівсянки, яку готує напередодні ввечері. Вона додає до неї насіння чіа та льону, соняшникове і гарбузове насіння, чорницю та какао-крупку.

За словами Кенні, така страва дає різноманітні рослинні поживні речовини, клітковину та корисні жири.

Після сніданку вона приймає призначений лікарем гормон щитоподібної залози та гормональну замісну терапію.

Кенні окремо наголошує, що ці препарати є частиною її медичного лікування, а не способом продовжити молодість. За її словами, призначені ліки та гормони потрібно приймати відповідно до рекомендацій власного лікаря.

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Матча в саду

Наступний ранковий ритуал Кенні — матча. У спекотну погоду вона готує холодний матча-лате з кокосовим молоком, додаючи порошок хлорели зі спермідином.

Матча, як і зелений чай, містить катехіни — поліфеноли з антиоксидантними властивостями. Кенні зазначає, що вони допомагають захищати клітини від пошкоджень, пов’язаних з окислювальним стресом і запаленням.

Після цього вона виходить із напоєм у сад.

«Природне ранкове світло допомагає синхронізувати наш циркадний ритм, тому мені подобається, коли денне світло потрапляє на шкіру», — розповіла вона.

Жінка також ходить босоніж садом, дивиться на квіти та дерева і свідомо звертає увагу на навколишнє середовище. Щоранку вона називає три речі, за які вдячна.

На її думку, люди іноді надто ускладнюють питання довголіття.

«Відчуття вдячності за те хороше, що є у вашому житті, та вміння справлятися зі стресом також мають значення», — сказала Кенні.

Холодний душ замість крижаної ванни

Кенні не приймає крижані ванни щоранку. Натомість наприкінці душу вона на хвилину вмикає холодну воду.

«Холодовий вплив — один із моїх улюблених безкоштовних ритуалів», — сказала вона.

За її словами, короткочасний вплив холоду стимулює симпатичну нервову систему та спричиняє зміни кровообігу.

Кенні також посилається на велике дослідження, проведене в Нідерландах, учасники якого, за її словами, рідше брали лікарняні, якщо завершували душ холодною водою.

Більше руху протягом дня

Фізична активність для довголіття, на думку Кенні, не обов’язково має означати годину в спортзалі.

Одна з її звичок — регулярно вставати з підлоги та сідати назад. За словами експертки, така проста вправа задіює силу, рухливість, координацію та рівновагу — здібності, які важливо зберігати з віком.

Вона також радить поєднувати звичайні побутові справи з рухом. Наприклад, під час нанесення сонцезахисного крему Кенні робить від трьох до п’яти глибоких пліє, а потім підіймається на носки.

Так працюють квадрицепси, підколінні сухожилля, литкові м’язи та сідниці — великі групи м’язів, важливі для збереження рухливості та самостійності з віком.

Якщо пліє не підходять, Кенні радить стояти на одній нозі, використовуючи для підтримки щось стійке, наприклад під час нанесення крему або чищення зубів.

«Жодна з цих речей окремо не зробить вас біологічно 21-річними. Для мене довголіття — це те, що ми регулярно робимо протягом багатьох років», — наголосила вона.

За словами Кенні, саме це і є її найважливішим ранковим ритуалом — починати день із кількох невеликих речей, за які майбутня версія себе буде вдячна.

Нагадаємо, пара зі США, яка перебуває у шлюбі вже 80 років і відсвяткувала сторічні ювілеї, поділилася простими звичками для довголіття.

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