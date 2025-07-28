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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
1 хв

Експерти назвали найбрудніше місце в готельному номері — і це не туалет

Раковина і унітаз вже не вважаються найбруднішими місцями в номері.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Пульт – одне із найбрудніших місць у готельному номері

Пульт — одне із найбрудніших місць у готельному номері / © Pixabay

У готельному номері, в який заселяються відвідувачі, як правило, є найбільш забруднені місця. Експерти назвали їх.

Про це пише Express.

Дослідження показало, що найбільше бактерій у готельних номерах містять пульти дистанційного керування.

З’ясувалося, що іноді на одному пульті можуть перебувати понад 70 різних штамів бактерій, зокрема:

  • кишкова паличка

  • золотистий стафілокок

  • синьогнійна паличка

  • норовірус

Крім того, небезпечним куточком приміщення виявилося місце зберігання інвентарю для прибирання. Швабри, губки і рукавички, які прибиральниця переносить з номера в номер, накопичують бактерії.

Раніше експерти стверджували, що сидіння унітазу приблизно увосьмеро чистіше, ніж дверна ручка ванної кімнати. Саме вона є найбруднішим місцем у будинку. Експерти рекомендують чистити їх не рідше, ніж один раз на тиждень, та мало хто робить це регулярно.

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Дата публікації
Кількість переглядів
251
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