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Експерти назвали найбрудніше місце в готельному номері — і це не туалет
Раковина і унітаз вже не вважаються найбруднішими місцями в номері.
У готельному номері, в який заселяються відвідувачі, як правило, є найбільш забруднені місця. Експерти назвали їх.
Про це пише Express.
Дослідження показало, що найбільше бактерій у готельних номерах містять пульти дистанційного керування.
З’ясувалося, що іноді на одному пульті можуть перебувати понад 70 різних штамів бактерій, зокрема:
кишкова паличка
золотистий стафілокок
синьогнійна паличка
норовірус
Крім того, небезпечним куточком приміщення виявилося місце зберігання інвентарю для прибирання. Швабри, губки і рукавички, які прибиральниця переносить з номера в номер, накопичують бактерії.
Раніше експерти стверджували, що сидіння унітазу приблизно увосьмеро чистіше, ніж дверна ручка ванної кімнати. Саме вона є найбруднішим місцем у будинку. Експерти рекомендують чистити їх не рідше, ніж один раз на тиждень, та мало хто робить це регулярно.