Експерти назвали найгірше місце в літаку: де сидіти категорично не радять

Літак / © Pixabay

Довгий політ у літаку може бути як розслабляючим, так і надзвичайно стресовим. Багато що залежить від правильного вибору місця.

Про це пише Express.

Багато пасажирів скаржаться на шум, вібрацію та часту турбулентність. Саме тому експерти радять заздалегідь обирати місця під час бронювання квитків, а не залишати це випадку.

Фахівці з авіаперельотів наголошують, що задня частина літака — найменш бажана для пасажирів. Саме там найсильніше відчувається турбулентність, адже рух літака у повітрі коливається саме навколо центру ваги, який розташований ближче до крил.

«Місця в самому задньому ряду менш зручні. Вони знаходяться поруч із камбузом і туалетами, де більше шуму та руху. Обслуговування тут повільніше, а вибір їжі обмежений», — пояснив експерт з подорожей Ніколас Сміт.

Крім того, на задніх місцях часто відчувається запах їжі, а до санвузлів постійно утворюються черги, що створює додатковий дискомфорт під час тривалих рейсів.

За словами фахівців, найкомфортнішими для польоту є місця біля крил або ближче до передньої частини літака. Тут менше відчувається турбулентність, тихіше працюють двигуни, а обслуговування відбувається швидше.

Також у цих зонах пасажири зазвичай отримують ширший вибір страв і напоїв, а вихід після посадки займає менше часу.

Ще одна причина уникати задніх рядів — нестача місця для багажу. У зоні поблизу кухні та туалетів частину відсіків часто займає екіпаж, тому пасажирам доводиться шукати місце для речей у сусідніх рядах.

Експерти радять бронювати квитки заздалегідь і, якщо є можливість, обирати місця в передній частині салону або над крилами. Така невелика інвестиція забезпечить комфорт, спокій і приємний початок подорожі.

Щоб уникнути розчарування під час польоту, варто:

бронювати місце одразу при купівлі квитка;

уникати останніх рядів літака;

обирати місця біля крил — вони найстабільніші під час турбулентності;

враховувати шум і рух пасажирів у задній частині салону.

Нагадаємо, колишня стюардеса розповіла, хто найбільше дратують екіпаж під час польоту. Вона додала, що багато пасажирів не завжди дотримуються базових правил безпеки.