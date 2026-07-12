Експерти назвали одяг, який не треба часто прати: повний список речей

Який одяг не треба часто прати / © www.freepik.com/free-photo

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Прання допомагає підтримувати одяг чистим і свіжим, однак надто часте використання пральної машини може нашкодити тканинам. Після кожного циклу волокна поступово зношуються, речі можуть втрачати форму, колір і м’якість. Саме тому фахівці з догляду за текстилем радять не прати деякі предмети гардероба після кожного використання. Якщо на одязі немає плям, сильного запаху чи інших забруднень, іноді достатньо просто провітрити його на свіжому повітрі.

Джинси

Джинсовий одяг вважається одним із найбільш витривалих. Виробники та експерти з догляду за тканинами зазначають, що занадто часте прання призводить до швидкого вицвітання кольору та послаблення структури деніму.

Якщо джинси не забруднилися, їх можна носити кілька разів, а між використанням просто провітрювати. Прати їх рекомендують лише тоді, коли вони дійсно втратили свіжість або мають видимі забруднення.

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Светри та кардигани

Одяг із вовни, кашеміру чи інших натуральних волокон також не любить частого прання. Вода та мийні засоби можуть зробити тканину жорсткішою або спричинити її усадку.

Після носіння светр краще залишити на плічках або акуратно скласти й добре провітрити. Якщо плям немає, прати такі речі можна значно рідше.

Піджаки та жакети

Більшість піджаків не призначені для регулярного домашнього прання. Вони мають складну конструкцію, тому частий контакт із водою може деформувати тканину та підкладку.

Для підтримання охайного вигляду достатньо регулярно очищати поверхню спеціальною щіткою та провітрювати виріб після носіння.

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Верхній одяг

Куртки, пальта, плащі та пуховики також не потребують частого прання. Якщо регулярно прати такі речі, утеплювач може втратити свої властивості, а тканина — водовідштовхувальне покриття.

Фахівці радять очищати лише окремі забруднення, а повне прання проводити лише за необхідності чи наприкінці сезону.

Домашній одяг

Халати та домашні кофти, якщо вони залишаються чистими, теж не потрібно прати щодня. Якщо людина приймає душ перед тим, як одягнути домашній одяг, і носить його лише вдома, достатньо прати такі речі після кількох використань.

Втім, усе залежить від температури в приміщенні, рівня потовиділення та індивідуальних особливостей.

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Піжама

Багато хто автоматично пере одяг для сну після одного використання. Проте, якщо людина лягає спати після душу, а сама піжама залишається чистою та без стороннього запаху, її можна носити кілька ночей поспіль.

Водночас у спекотну погоду або за підвищеного потовиділення піжаму варто змінювати частіше.

Який одяг потрібно прати після кожного носіння

Є речі, які повинні залишатися максимально чистими, оскільки вони безпосередньо контактують зі шкірою. Насамперед це нижня білизна, шкарпетки, спортивний одяг, майки та футболки, якщо вони сильно просочилися потом.

Саме на таких речах швидко накопичуються бактерії, тому їх бажано прати після кожного використання.

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Як подовжити термін служби одягу

Щоб улюблені речі довше виглядали як нові, не варто прати їх без потреби. Якщо одяг не має плям і неприємного запаху, достатньо залишити його на кілька годин у добре провітрюваному місці. Також важливо завжди дотримуватися рекомендацій виробника щодо температури води, режиму прання та сушіння.

Такий підхід допоможе не лише зберегти гарний зовнішній вигляд гардероба, а й скоротити витрати води, електроенергії та мийних засобів, що буде корисним і для сімейного бюджету, і для довкілля.

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