Експерти назвали популярні продукти, які підробляють найчастіше: як розпізнати фальсифікат

Які продукти підробляють найчастіше / © Pixabay

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Щодня мільйони людей купують продукти, навіть не підозрюючи, що деякі з них можуть бути фальсифікованими. Виробники неякісної продукції нерідко замінюють дорогі інгредієнти дешевшими аналогами, додають барвники, ароматизатори або рослинні жири, щоб здешевити виробництво. Зовні такі товари можуть майже не відрізнятися від оригіналу, однак їхня якість і харчова цінність значно нижчі. Експерти з безпечності харчових продуктів радять уважно читати склад, перевіряти маркування та не купувати підозріло дешеві товари. Саме ці прості правила допомагають уникнути більшості фальсифікатів.

Які продукти підробляють найчастіше: повний список

Мед. Натуральний мед входить до числа продуктів, які підробляють найчастіше. В нього можуть додавати цукровий сироп, патоку або глюкозно-фруктозний сироп, щоб збільшити об’єм. Якісний мед має приємний природний аромат, однорідну консистенцію та характерний смак без сторонніх присмаків. Більшість сортів із часом кристалізуються — це природний процес, а не ознака псування. Якщо мед тривалий час залишається абсолютно рідким, особливо взимку, це може свідчити про його нагрівання або домішки. Вершкове масло. Ще один популярний об’єкт підробок — вершкове масло. Деякі виробники додають до нього дешеві рослинні жири, через що продукт лише зовні нагадує натуральний. Під час вибору звертайте увагу на склад: у справжньому вершковому маслі повинні бути лише вершки або вершки й закваска. Якісний продукт має рівномірний кремовий колір, легко ріжеться після охолодження та поступово тане за кімнатної температури. Оливкова олія. Дорогу оливкову олію іноді змішують із дешевшими рослинними оліями. На смак таку підробку визначити непросто. Експерти радять купувати олію у темних скляних пляшках, звертати увагу на країну походження, дату виробництва та категорію продукту. Надто низька ціна також повинна насторожити. Мелена кава. До меленої кави недобросовісні виробники можуть додавати обсмажені зернові культури, цикорій або інші дешеві домішки. Якісна кава має насичений аромат без сторонніх запахів. Якщо напій здається занадто слабким або має незвичний присмак, це може свідчити про наявність сторонніх компонентів. Надійніше купувати каву в зернах і молоти її безпосередньо перед приготуванням. Сир. Фальсифікований сир часто містить значну кількість рослинних жирів замість молочного жиру. Перед придбанням уважно читайте назву. Якщо на пакованні зазначено «сирний продукт», це вже інший товар, а не натуральний сир. Справжній сир має приємний молочний аромат, щільну структуру та не кришиться без причини. Червона риба. Слабосолону сьомгу, форель чи інші види червоної риби іноді обробляють барвниками для більш яскравого кольору або продають дешевші сорти під виглядом дорожчих. Якісне філе має природний відтінок, рівномірну структуру та характерні світлі жирові прожилки. Надто яскравий або неприродно насичений колір може бути ознакою використання барвників. Спеції. Особливо часто підробляють дорогі спеції: шафран, корицю, чорний перець, паприку та куркуму. До мелених спецій можуть додавати борошно, крохмаль або інші дешеві домішки. Саме тому фахівці рекомендують купувати спеції цілими та подрібнювати їх самостійно, коли це можливо.

Як не купити фальсифікат

Повністю убезпечити себе від підробок складно, однак ризик можна значно зменшити. Купуйте продукти у перевірених магазинах, уважно читайте склад, звертайте увагу на маркування, дату виготовлення та репутацію виробника.

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Не варто орієнтуватися лише на низьку ціну. Якщо товар коштує значно дешевше за аналогічні продукти інших брендів, це може бути ознакою використання дешевших інгредієнтів або порушення технології виробництва.

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