Експерти не радять вмикати ці режими прання, бо вони псують одяг: речі втрачають форму та колір

Які режими пралки краще не вмикати / © pexels.com

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Багато людей не замислюються над тим, який режим обирають у пральній машині, і просто запускають стандартну програму. Однак саме це часто стає причиною того, що одяг швидко втрачає вигляд. Надто висока температура, інтенсивне обертання барабана та неправильний віджим поступово руйнують волокна тканини. У результаті речі розтягуються, сідають або втрачають свій насичений колір.

Найнебезпечніші режими прання

Інтенсивне прання «Intensive». Цей режим призначений для сильно забруднених речей, але для повсякденного одягу він занадто агресивний. Чим небезпечний: сильне механічне навантаження, швидке зношення тканини, вицвітання кольорів. Його варто використовувати лише для робочого чи дуже брудного одягу.

Прання за високої температури 60-90°C. Висока температура ефективно знищує бактерії, але негативно впливає на більшість сучасних тканин. Наслідки: усадка натуральних матеріалів, втрата еластичності та швидке вицвітання барвників. Для більшості речей достатньо температури 30-40°C.

Режим швидкого віджимання на високих обертах . Здається, що швидке віджимання економить час, але насправді він шкодить делікатним речам. Ризики: деформація одягу, розтягування трикотажу, утворення заломів, які складно розгладити.

Універсальний режим «Cotton» для всього. Багато людей користуються цим режимом як універсальним, але це помилка. Адже він розрахований на щільні тканини, занадто агресивний для синтетики, вовни та делікатних речей.

Як правильно прати одяг, щоб він служив довше

Щоб зберегти речі в хорошому стані, варто дотримуватися простих правил:

прати при температурі 30–40°C для щоденного одягу;

використовувати делікатні або еко-режими;

сортувати речі за типом тканини та кольором;

зменшувати оберти віджиму для тонких тканин;

вивертати одяг навиворіт перед пранням.

Фахівці з догляду за текстилем рекомендують також не перевантажувати барабан пральної машини, використовувати рідкі мийні засоби замість порошку для делікатних тканин, уникати частого прання речей, які цього не потребують, дотримуватися інструкцій на етикетках одягу.

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