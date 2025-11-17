Експерти пояснили, як правильно використовувати радіатори

Радіатор / © pixabay.com

Фахівці з енергоефективності рекомендують домогосподарствам встановлювати невелику полицю над радіатором, що дозволяє швидше обігріти житло та зменшити витрати на опалення.

Про це повідомляє Express.

За словами експертів, полиця допомагає перенаправити тепле повітря з-під радіатора вперед у кімнату замість того, щоб воно підіймалося вгору вздовж стіни. Такий простий прийом покращує циркуляцію тепла та пришвидшує прогрівання приміщення.

Експерт компанії Electric Radiators Direct Стівен Генкінсон зазначив, що встановлення полички є «простим і недорогим способом підвищити ефективність опалення без додаткового навантаження на бюджет».

На тлі зростання вартості енергоносіїв фахівці радять використовувати прості побутові рішення, які дозволяють зменшити споживання тепла.

