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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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206
Час на прочитання
3 хв

Експерти попередили: ось скільки часу телефон можна тримати на заряджанні після 100% без шкоди для батареї

Багато власників смартфонів хвилюються, чи не шкодить акумулятору заряджання до 100% і чи потрібно одразу від’єднувати телефон від мережі. Особливо це питання турбує тих, хто звик залишати ґаджет заряджатися на ніч.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Чи можна заряджати телефон до 100%

Чи можна заряджати телефон до 100% / © pexels.com

Насправді сучасні смартфони влаштовані набагато розумніше, ніж здається. Проте є кілька нюансів, які допоможуть продовжити термін служби батареї.

Чи можна заряджати телефон до 100%

У більшості сучасних смартфонів використовуються літій-іонні або літій-полімерні акумулятори. Вони оснащені спеціальним контролером заряджання, який автоматично припиняє подавання струму після досягнення 100% заряду.

Це означає, що після повного заряджання батарея вже не отримує постійний заряд. Якщо рівень заряду трохи знижується, система може короткочасно його відновити. Саме тому залишити телефон на заряджанніі ще на деякий час не є критично небезпечним.

Скільки часу телефон може залишатися на заряджанні після 100%

Якщо смартфон зарядився до 100%, він може ще певний час залишатися підключеним до зарядного пристрою без істотної шкоди.

Однак постійно тримати телефон на заряджанні по багато годин щодня — не найкраща звичка. Часті цикли дозаряджання і підвищена температура можуть поступово прискорювати природне старіння акумулятора.

Саме тому виробники рекомендують від’єднувати зарядний пристрій після завершення заряджання, якщо є така можливість.

Чи шкідливо залишати телефон на заряджанні на ніч

Для сучасних моделей це не становить серйозної небезпеки, адже після досягнення 100% контролер практично припиняє заряджання.

Втім, є інший фактор ризику — перегрівання. Якщо телефон лежить під подушкою, накритий ковдрою або заряджається в дуже теплому приміщенні, температура акумулятора може підвищуватися, а саме перегрівання є одним із головних ворогів батареї.

Як подовжити термін служби акумулятора

Щоб батарея довше залишалася ємною, варто дотримуватися простих правил:

  • не допускати регулярного перегрівання смартфона;

  • використовувати якісний або оригінальний зарядний пристрій;

  • не розряджати телефон до 0% без потреби;

  • за можливості підтримувати рівень акумулятора в межах приблизно 20–80%, якщо не потрібен повний заряд;

  • не залишати смартфон під прямими сонячними променями під час заряджання.

Чи обов’язково заряджати лише до 80%

Існує поширена думка, що заряджання лише до 80% значно подовжує життя батареї. Частково це правда: менший максимальний рівень заряду може дещо уповільнити природне зношування акумулятора.

Саме тому багато сучасних смартфонів мають функцію оптимізованого заряджання. Вона самостійно затримує досягнення 100% до моменту, коли користувач зазвичай від’єднує телефон від мережі.

Однак якщо вам потрібен максимальний час автономної роботи протягом дня, заряджати смартфон до 100% цілком нормально. Головне — не допускати постійного перегрівання і користуватися якісними аксесуарами.

FAQ

Чи можна залишати телефон на заряджанні на ніч?

Так. Сучасні смартфони автоматично припиняють активне заряджання після досягнення 100%. Водночас бажано уникати перегрівання: не кладіть телефон під подушку чи ковдру та використовуйте справний зарядний пристрій.

До скількох відсотків краще заряджати телефон?

Для максимально тривалого ресурсу акумулятора оптимальним вважається діапазон від 20% до 80%. Але якщо вам потрібна максимальна автономність, заряджання до 100% не завдасть значної шкоди за умови нормальної температури та використання якісного зарядного пристрою.

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